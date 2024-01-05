İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Bursa'da

Kaynak: Haber Merkezi
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Bursa'da
Siyaset arenasında yerel seçim hareketliliği devam ederken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün Bursa’da "Teşkilat Buluşması"na katıldı. Buluşmada ayrıca Akşener'in Bursa belediye başkan adaylarını açıklaması bekleniyor.

Gökhan Dere / Kazım Özçar / Hüseyin Düzgün - Bursa - Yeniçağ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçimler için başlattığı il gezileri kapsamında Bursa’ya geldi.

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31 Mart'ta yapılacak olan seçim öncesi siyasi partilerin aday çalışmaları devam ederken Akşener Bursa’nın belediye başkan adaylarını açıklaması bekleniyor.

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Yoğun katılımın olduğu programa İYİ Parti Bursa İl Başkanı Dr. Mehmet Hasanoğlu,İYİ Parti Bursa Milletvekilleri, İYİ Parti Genel Kurul üyeleri, İl başkanları, İlçe başkanları, basın mensupları ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi.

Buluşmaya partililerden yoğun katılım gösterildi. Coşkulu kalabalık salonda ellerinde bayraklarla Akşener'in konuşmasını ve adayların açıklanmasını dinledi.

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