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Meral Akşener canlı yayında açıklıyor

İYİ Parti lideri Meral Akşener partisinin grup toplantısında canlı yayında açıklamalar yapıyor.

Haber Giriş: 5 Ekim 2022 Çarşamba - 10:36
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener canlı yayında açıklıyor

Meral Akşener canlı yayında açıklıyor
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İYİ Parti lideri Meral Akşener partisinin grup toplantısında canlı yayında açıklamalarda bulunuyor.

Akşener'in konuşmasından bazı detaylar şöyle:

-Ayrıntılar geliyor...

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Vatandaş
5.10.2022 10:49
Boş boş konuşmayacaklar sosyal medyaya sansür geldi muhalefet çıksana sokağa protesto yapsana iki söylev ben muhalefetim öylemi terk etsene meclisi eylem koysana bırakın milletin gazını almayı  
 
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