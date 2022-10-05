Meral Akşener canlı yayında açıklıyor

İYİ Parti lideri Meral Akşener partisinin grup toplantısında canlı yayında açıklamalarda bulunuyor.
Akşener'in konuşmasından bazı detaylar şöyle:
-Ayrıntılar geliyor...
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