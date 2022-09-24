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Meral Akşener Kılıçdaroğlu hakkında çok önemli açıklama yaptı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP'nin babasının partisi olduğunu hatta İnönü ile fotoğrafının olduğunu söyledi. Akşener "Ben sülaleme ‘Sayın Kılıçdaroğlu’nu çocuklarıyla beraber’ vasiyet ettim. Başlarına bir şey gelirse bendedir, bizdedir" dedi.

Haber Giriş: 24 Eylül 2022 Cumartesi - 16:18
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında çok önemli açıklama yaptı

Meral Akşener Kılıçdaroğlu hakkında çok önemli açıklama yaptı
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OdaTV'nin haberine göre, Kocaeli'ne giden İYİ Parti lideri Meral Akşener, ağabeyinin adını taşıyan Nihat Gürer Spor Tesisleri'nin açılışına katıldı. Törenin ardından Akşener İzmit Belediyesi'ne geçti.

Belediyenin bir programına katılan Akşener, burada yaptığı konuşmasında Millet İttifakı'nın kurulmasına değindi.

"Biz İyi Parti'yi kurduk, tam seçime gideceğiz 24 Haziran'da seçim kararı alındı. YSK'dan tersine bir sonuç çıkacağı söylenmeye başlandı" diyen Akşener, ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmeye gittiğini söyledi.

"CHP BENİM BABAMIN PARTİSİ"

Kılıçdaroğlu'na ölünceye kadar şükran duyacağını ifade eden Akşener, “Biz partiyi kurduk. ‘Kurulamaz’ dediler, kurduk. 24 Haziran’da seçim kararı alındı ve tam seçime gideceğiz. YSK’dan tersine sonuç çıkacağı söylenmeye başlandı. Sonra bir siyasi partimizin Genel başkanıyla görüştük ‘Acaba beraber gidebilir miyiz’ diye maalesef olmadı, şartlar uymadı. Sonra benim aklıma sayın Kılıçdaroğlu ile görüşmek geldi. Kendisine gittim 15 milletvekili talep ettim" dedi.

Akşener "Yani bu neydi? Demokrasiye dair Türkiye’de birçok şeyi değiştirecek bir adım atılmasına yönelik bir talepti. Kendisine herhalde ölünceye kadar şükran duyacağım. Ben sülaleme ‘Sayın Kılıçdaroğlu’nu çocuklarıyla beraber’ vasiyet ettim. Başlarına bir şey gelirse bendedir, bizdedir. O, 15 milletvekili arkadaşımdan birisi de karşımda duruyor. CHP'ye İyi Parti olarak teklif götürdük. Bu arada CHP benim babamın partisi. Rahmetli babamın rahmetli İnönü ile fotoğrafı var. Sonra paylaşırız." diye konuştu. 

 

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Poyraz
24.09.2022 16:33
Hep yanındayız iyiler kazanacak  
 
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