Meral Akşener'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Twitter hesabından açıklama yapan Akşener şu ifadeleri kullandı

“Hayatımızın her alanını güzelleştiren o kıymetli mirasın ve omuzlarımızdaki o büyük sorumluluğun farkındalığıyla…”

Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ümüzü ve istiklal kahramanlarımızı saygı ve rahmetle anıyorum.

Büyük Zaferimiz kutlu olsun!

#30AgustosZaferBayrami.

Öte yandan Akşener, İYİ Parti’nin paylaşmış olduğu 30 Ağustos Zafer Bayramı videosunu alıntılarak paylaşımda bulundu.

İYİ Parti ise paylaşımında, “Her zaferimizde izi olan Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz...” ifadelerini kullandı.

İŞTE O PAYLAŞIM: