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Meral Akşener'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı sosyal medya hesabından kutladı.

Haber Giriş: 30 Ağustos 2022 Salı - 14:25
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den 30 Ağustos mesajı

Meral Akşener'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Twitter hesabından açıklama yapan Akşener şu ifadeleri kullandı

“Hayatımızın her alanını güzelleştiren o kıymetli mirasın ve omuzlarımızdaki o büyük sorumluluğun farkındalığıyla…”

Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ümüzü ve istiklal kahramanlarımızı saygı ve rahmetle anıyorum.

Büyük Zaferimiz kutlu olsun!

#30AgustosZaferBayrami.

Öte yandan Akşener, İYİ Parti’nin paylaşmış olduğu 30 Ağustos Zafer Bayramı videosunu alıntılarak paylaşımda bulundu.

İYİ Parti ise paylaşımında, “Her zaferimizde izi olan Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz...” ifadelerini kullandı.

İŞTE O PAYLAŞIM:

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Uyandirmaz insallah kimsenin sevket duydurmak niyetimiz yok
30.08.2022 15:07
Umarin turk dusmani t inat chp li belediyeler hakkiyla kutlar gonullu bir sarkici bir sair bir zurnaci vardir bu ulkede cocuklara eglence sevgi ataturkun mirasidir mikrofon elinede cocuk sevket uyandi  
 
Selim
30.08.2022 14:59
Atalarının kurtuluş savaşında kuva i milliye de bulunmayan muhacirler 30 ağustos zafer bayramı kutluyamazlar.  
 
Selim
30.08.2022 14:51
Atalarının kurtuluş savaşında kuva i milliye de bulunmayan muhacirler 30 ağustos zafer bayramı kutluyamazlar.  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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