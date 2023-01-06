Akşener'den Erdoğan'a EYT çağrısı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, verilen sözlerin tutulması gerektiğini hatırlatarak hükümete çağrıda bulundu. Erdoğan'ın EYT'lilere verdiği çözüm süreci sözünü hatırlayan Akşener, bu konuyla ilgili olarak hızlı hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

Ocak ayı içerisinde EYT'lilerin emekli olmaları gerektiğini söyleyen Akşener, Erdoğan'a çağrıda bulundu.

Geride bıraktığımız yılın son günlerinde EYT'lilerle ilgili söz verildiğini hatırlatan Meral Akşener, Twitter hesabı üzerinden şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Erdoğan, yıllardır kazanılmış haklarından mahrum bıraktığınız EYT'li kardeşlerimizin çilesi, bir an önce son bulsun.

Madem bir söz verdiniz; o zaman sözünüz bir an önce gerçek olsun.

#EytOcaktaEmekliOlsun"