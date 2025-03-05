İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu partisinin grup toplantısında konuşuyor.

PARTİ SIRALARINDA KADINLARA YER VERİLDİ

İYİ Parti’nin grup toplantısında 8 Mart Kadınlar Günü nedeniyle parti sıralarına kadınlar öncelik verildi. Kadınların elinde Türk bayrakları ile beraber dün toprağa verilen Edip Akbayram’ın ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ şarkısı toplantıda yer verildi.

Dervişoğlu'nun konuşmasında öne çıkan satırlar;

''Her yıl asgari ücret komisyonu adı altında bir oyun oynanmaktadır. İstisna olan asgari ücret standart haline gelmiştir. Sesini çıkarabilen hiçbir sivil toplum kuruluşu kalmamıştır. Konuşan değil susan Türkiye böyle yaratılmıştır.

Kenan Evren şimdi kalksa mezarından, yetiştirdiği bu en büyük eseriyle gurur duyardı. Recep Tayyip Erdoğan. Tam onun arzu ettiği gibi bir dikta rejimi kurdu. Üstelik bunu apoletle de değil, kravatla gerçekleştirdi.

Teröristbaşı ve dalkavukları ile beraber verdikleri fotoğraflarla sanmasınlar bitecektir. Bu ittifakın birleşenleri şimdi romantik cümleler kuruyorlar. İmralı güzeli, Beştepe güzeli, Balgat güzeli hepsi aynı tonda konuşuyor.

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