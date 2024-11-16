İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu Şiddet ve Şiddetle Mücadele Çalıştayı’nda konuştu

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Başkanlığı tarafından düzenlenen Şiddet ve Şiddetle Mücadele Çalıştayı'nda konuştu.

Türkiye’de ve dünyada yaşanan şiddeti sebep ve sonuç ilişkileri yönüyle bilimsel bir çerçeveden değerlendirmek üzere bu çalıştayı düzenlediklerini belirtip İYİ Parti Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Başkanı Kevser Ofloğlu’na ve çalıştaya katılan gönüllülere, akademisyenlere teşekkür ederek konuşmasına başlayan Dervişoğlu; “Hiçbir siyasi aidiyet gözetmeden, yalnızca bilimin ve vicdanın ışığında yürüttüğünüz bu değerli çalışmalar, toplumumuzun geleceği için bir umut kaynağıdır” dedi.

“KADINLAR, TEDBİR KARARLARINA RAĞMEN KORUNAMAMIŞ; ÇOCUKLAR İSTİSMAR VE İHMALE AÇIK HALE GETİRİLMİŞLERDİR”

İYİ Parti olarak bu çalıştayı düzenleme sebeplerini aktaran Dervişoğlu; “Şiddet artık bireylerin değil, bir toplumun vicdanını kanatan bir yara haline gelmiştir. Kadınlar, çocuklar, yaşlılar, engelliler ve tüm canlılar bu şiddet sarmalının mağdurları olmaktadır. Hükümet yıllardır bu konuda kalıcı bir çözüm üretmemiştir. Mevcut yasalar uygulanmamış, caydırıcı tedbirler alınamamıştır. Kadınlar, tedbir kararlarına rağmen korunamamış; çocuklar istismar ve ihmale açık hale getirilmişlerdir. Bu ilgisizlik ve yetersizlik, bugün toplumda şiddeti neredeyse kanıksanır hale getirmiştir. Ancak biz bunu asla ve kat’a kabul etmiyoruz. Bu kayıtsızlığı da yerinde bulmuyoruz” ifadelerini kullandı.

Şiddetin bir kader olmadığının ve çözümsüz de olmadığının altını çizen Dervişoğlu; “Şiddeti bilimsel bir yaklaşımla ele almak, toplumun tüm kesimlerini etkileyen bu sorunun kök nedenlerini tespit ederek çözüm yolları geliştirmek için bu çalıştayı düzenledik ve bir aradayız” dedi.

“SİZLER BURADA GÖNÜLLÜ OLARAK SADECE MESLEKİ YETKİNLİĞİNİZİ DEĞİL, İNSANLIĞIN ORTAK VİCDANINI TEMSİL EDİYORSUNUZ”

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu konuşmasına şu sözlerle devam etti:

“İki gün boyunca buraya getireceğiniz bilgi, birikim ve çözüm önerileri, yalnızca bir tartışma zemini oluşturmakla kalmayacak; ülkemizin bu kanayan yarasına karşı somut adımların başlangıcı olacaktır. Çalıştayımızın sonunda ortaya çıkacak kitapçık ve sonuç raporu, toplumsal bir dönüşüm için yol gösterici bir rehber olma özelliği taşıyacaktır. Sizler burada gönüllü olarak sadece mesleki yetkinliğinizi değil, insanlığın ortak vicdanını temsil ediyorsunuz. Bu, yalnızca bir katkı değil, aynı zamanda bir sorumluluğun ifası anlamına da geliyor. Hepinize bu özveriniz ve topluma olan inancınız için şükranlarımı sunuyorum.”

“BİZİM KÜLTÜRÜMÜZ, ZAYIFI KORUYAN, MAZLUMA SAHİP ÇIKAN, HAK VE ADALETİ HER ŞEYİN ÜSTÜNDE GÖREN BİR ANLAYIŞIN ESERİDİR”

Şiddetin Türk milletinin tarihinde ve kültüründe bir yeri olmadığını vurgulayan Dervişoğlu; “Türk milletinin kadim kültüründe kadının, çocuğun ve tüm canlıların yaşam hakkının kutsal bir emanet olduğunu biliyoruz. Bu topraklar, yalnızca insanın değil, doğanın, hayvanların ve tüm canlıların güvenle yaşadığı bir hoşgörü medeniyetini binlerce yıl taşımaya muvaffak olmuştur. Şiddet, aslına bakarsanız bu topraklara yabancıdır. Çünkü bizim kültürümüz, zayıfı koruyan, mazluma sahip çıkan, hak ve adaleti her şeyin üstünde gören bir anlayışın eseridir. Türk milleti, tarih boyunca güçlü olanın değil, haklı olanın yanında durmuştur. Kadınına, çocuğuna ve doğasına verdiği değerle medeniyetlerin yükselmesine öncülük etmiştir. Bugün bu ruhu yeniden canlandırmak, bu toprakların insanlarına ve tüm canlılarına hak ettiği güven ortamını sağlamak bizim en büyük sorumluluğumuzdur” şeklinde konuştu.

“ÇOCUKLARIN GÜLEREK BÜYÜDÜĞÜ, KADINLARIN KORKUSUZCA YAŞADIĞI, DOĞANIN KORUNDUĞU BİR TÜRKİYE İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ”

İYİ Parti olarak Türk milletinin kadim değerlerinden aldıkları ilhamla hareket ettiklerini ve şiddeti yalnızca bir bireysel sorun olarak değil, toplumsal bir problem olarak değerlendirdiklerinin altını çizen İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, şöyle seslendi:

“Eğitimle, caydırıcı yasalarla ve toplumsal farkındalıkla şiddetin köklerini kurutmayı hedefliyoruz. Çocukların gülerek büyüdüğü, kadınların korkusuzca yaşadığı, doğanın korunduğu bir Türkiye için mücadele ediyoruz. Bu çalıştayı, sadece sıradan bir toplantı olarak değerlendirmesin kimse. Aslına bakarsanız bu bizim açımızdan önemli bir başlangıçtır. Çalıştaydan çıkacak sonuç raporu ve öneriler, Türk milletinin bu kara lekeden kurtulması için bir yol haritası olacaktır.”

“BU DEVLET, KADININI, ÇOCUĞUNU, YAŞLISINI, ENGELLİSİNİ KORUYAMIYORSA, NE KADAR GÜÇLÜ OLDUĞUNU İDDİA EDERSE ETSİN, VİCDANLARDA ASLA MEŞRUİYET KAZANAMAZ”

“Bizler, kadını, çocuğu ve tüm canlıları koruyan bir toplum inşa etmek için bilimin ışığında, adaletin rehberliğinde ve vicdanın sesiyle hareket edeceğiz. Son olarak altını çizmek isterim ki; şiddetle mücadele, yalnızca bireylerin değil, bir devletin temel görevidir. Ancak bu devlet, kadınını, çocuğunu, yaşlısını, engellisini koruyamıyorsa, ne kadar güçlü olduğunu iddia ederse etsin, vicdanlarda asla meşruiyet kazanamaz. Bizler İYİ Parti olarak, bu sessiz çığlıkların sesi olmaya; çözüm üretmeye ve vicdanı savunmaya devam edeceğiz. Sizlere, Türk milletinin geleceğini aydınlatacak bu değerli katkılarınız için bir kez daha şükranlarımı arz ediyorum. Bu çabalar, sadece bugünü değil, yarınları da inşa edecek. Şiddetsiz, güvenli ve adil bir Türkiye’yi inşallah birlikte kuracağız.”