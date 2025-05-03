İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu Türkçülük Günü'nde çarpıcı açıklamalarda bulunuyor

Dervişoğlu'nun açıklamalarında öne çıkan satırlar;

"MİLLETİMİZİN RUHUNDAKİ YARA, “BİR İZZET-İ NEFİS” YARASIDIR"

"Bugün sadece bir takvim tarihini yad etmeyeceğiz. Bugün Türk siyaseti ortak bir siyasi ahlaka ve Erdem duygusuna muhtaçtır. Bizlerde bunun çözümünü bulmalıyız.

7 yıllık tek adam rejiminin, Nam-ı diğer saray istibdadının, yarattığı hasarın tespitini yapmak zor değildir. Ama hasarın büyüklüğünden ve vahametinden kaçmak da mümkün değildir. Çünkü milletimizin ruhundaki yara, “bir izzet-i nefis” yarasıdır. Ocağındaki tahribat, korunması gereken bütün kutsal değerlere dayanmıştır. Hukuk sadece yerle bir edilmemiş, adalet fikri de yok edilmiştir. Toplumda güven, yerini endişeye bırakmıştır. Vatandaşın yarısı, diğer yarısıyla, vatandaşların tamamı da devletle davalıktır. Kısaca toplumsal akdimiz paramparçadır. Dahası, devlette ve kurumlarında yaşanan çürüme, saygı duyduğumuz, tedrisatından geçtiğimiz, o bildiğimiz ve güvendiğimiz adeta “devlet aklını” felç etmiştir. Devlet; tecrübesi, aklı, fikri, geleneği ve gelecek tasavvuruyla emsali görülmemiş bir vesayetin, tasallutu altındadır.

"BU ODAKLARIN HEPSİ, “TÜRK’SÜZ BİR TÜRKİYE” YARATMANIN YA HÜLYASINDADIR"

Asıl meseleyse, bu vesayetin odakları, kaynakları ve unsurlarıdır. Biri, Cumhuriyetsiz bir demokrasinin, diğeri, Türk Milliyetçiliğinden kopartılmış Cumhuriyet fikrinin, “Ötekisi de” Türklükten arındırılmış bir millet projesinin peşindedir. Bu odakların hepsi, “Türk’süz bir Türkiye” yaratmanın ya hülyasındadır, ya ikrarındadır. Kimisi makam, kimisi oy, kimisi de tarihsel saplantılarının peşindedir. En vahimi ise, devletin, kendi kendisini yiyip bitiren bir şekilde yönetilmesidir. Türklük ve Cumhuriyet arasındaki, vatan ve hürriyet arasındaki 250 yıllık birliktelik, Neresinden bakarsanız bakın, büyük bir pervasızlık ve kararlılıkla yok edilmektedir.

"MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN BOZKURTÇA BAKAN GÖZLERİYLE KARŞI KARŞIYAYIM"

Anayasa’yı fiilen askıya almış, olağanüstü hali olağanlaştırmış bir iktidardan bahsediyorum, Onun gayrimeşruluğunu onaylayarak, Onun yerine iktidara gelebileceğini zannedenlerden bahsediyorum. Dahası, 50 bin insanın katilini Meclis’e davet edebilme cüretinden, 4 Mayıs’ta Malazgirt’te PKK’ya kongre toplamayı önerebilenlerden bahsediyorum. Bu ihanetlerini Türk milletine izah edemeyip, Müsavat Dervişoğlu ve İYİ Partililere, Milliyetçilik dersi vermeye kalkanlara sesleniyorum; İşte bugün 3 Mayıs. Onlar neredeler, bilmiyorum ama ben verdiğim sözü tuttum ve buradayım. Bugün, yüreklerimizde, damarlarımızdaki o asil kanın yüklediği heyecan var. Salona bakıyorum; tüm gözlerde o bakış var. “Hürriyet ve istiklal benim karakterimdir” diyen Mustafa Kemal Atatürk’ün bozkurtça bakan gözleriyle karşı karşıyayım. Bu müstesna güzelliği bana yaşattığınız için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum.

"TÜRKÇÜLÜK GÜNÜNÜZ KUTLU VE MUTLU OLSUN!"

3 Mayıs, salt bir ideolojik tepkiden öte, cumhuriyetin kuruluş felsefesini, yurttaşın hürriyetini ve hukukunu koruma direnişiydi. 3 Mayıs, tek parti sistemi içinde tek sese karşı itiraz edilebileceğini gösteren büyük bir sınavdı. 3 Mayıs, toplumsal muhalefetin meşruiyetinin tesciliydi. 3 Mayıs, demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne giden yolun işaret fişeğiydi. 3 Mayıs, çok partili demokrasiye geçişin kilometre taşı, merkez siyasi aklın oluşmasının temel harcıydı. O yolun yolbaşçılarına buradan selam olsun. Başta Başbuğ Alparslan Türkeş, Hüseyin Nihal Atsız, Zeki Velidi Togan, Nejdet Sancar, Fethi Tevetoğlu, Reha Oğuz Türkkan olmak üzere dönemin 23 kahramanını saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Türkçülük Gününüz kutlu ve mutlu olsun!

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