İYİ Parti Genel Merkez Yöneticileri Bilecik’e geliyor

Serhat KAYA – BİLECİK / YENİÇAĞ

İYİ Partinin saha çalışmaları kapsamında, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cumali Durmuş, GİK Üyesi Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Emel Bilenoğlu, Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Recep Hekimci ve Teşkilat Başkan Yardımcısı Başar Bahadır Aydın yarın Bilecik’e gelecek.

İYİ Parti Genel Merkez Yöneticilerinin İl Başkanı Mehmet Can Kılınç ile birlikte gün boyunca esnaf odaları ve STK’ları ziyaret etmesi ve esnaf ve vatandaşlarla da bir araya gelmesi bekleniyor.

İYİ Parti Bilecik İl Başkanı Mehmet Can Kılınç Genel Merkez Yöneticilerinin ziyaretleri ile ilgili yaptığı açıklamada, “İYİ Parti olarak tüm yönetim üyelerimiz ve il teşkilatlarımızla ülkemizin sorunlarını milletimizden dinlemek ve çözmek üzere sahaya iniyoruz. Bu kapsamda ilimizin sorunlarını milletimizden dinlemek ve çözmek üzere Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sn. Cumali Durmuş, GİK Üyesi Yerel Yönetimler Başkan Yardımcımız Sn. Emel Bilenoğlu, Yerel Yönetimler Başkan Yardımcımız Sn. Recep Hekimci ve Teşkilat Başkan Yardımcımız Sn. Başar Bahadır Aydın yönetim üyelerimiz ve değerli partililerimiz ile 4 Eylül Perşembe günü ilimiz ve Sivil Toplum Kuruluşlarımızla temaslarda bulunacaklardır.” dedi.