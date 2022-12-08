İYİ Parti Genel Sekreteri TV100 canlı yayınında açıkladı: Akşener aday olacak mı

İYİ Parti lideri Meral Akşener, daha önce yaptığı açıklamalarda parlamenter sisteme geri dönüş vurgusu yaptı ve “Başbakan adayıyım, bundan geri dönüş olmaz” dedi.

Partinin Genel Sekreteri Uğur Poyraz, TV100 ekranlarında bu açıklamayı yorumladı.

TV100 Ankara temsilcisi Deniz Gürel’e konuşan Uğur Poyraz, şu ifadeleri kullandı: "Sayın Genel Başkanımızın 'Başbakan adayıyım' kararını gözden geçirmesini çok isterim ama maalesef siyasette söylediklerinin arkasında durma ve sonuçlarının bedellerini ödeme gibi bir siyasi alışkanlığı var."