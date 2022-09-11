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  • CHP’yle ittifak değiliz diyen İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz’dan yeni açıklama

CHP’yle ittifak değiliz diyen İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz’dan yeni açıklama

“CHP’yle ittifak değiliz” sözleriyle gündeme gelen İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz’dan yeni bir açıklama geldi. Poyraz, “Biz zaten iş birliği halindeyiz” dedi.

Haber Giriş: 11 Eylül 2022 Pazar - 15:52
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İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz’dan yeni açıklama. CHP’yle ittifak değiliz demişti

CHP’yle ittifak değiliz diyen İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz’dan yeni açıklama
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Cumhuriyet gazetesinden Sarp Sağkal'a konuşan Poyraz, yaptığı açıklamanın sadece bir tanım konusu olduğunu ve bunu da katıldığı televizyon yayınında açıkladığını belirterek “İttifak süreci seçim başladığında açıklanır. Bu sadece yasal bir tanım meselesi. Seçim dışı süreçteki birlikteliğimize ‘işbirliği’ denir. Biz zaten işbirliği halindeyiz. Ama ittifak tanımı seçim süreci geldiğinde kullanılır” dedi.

Poyraz, altılı masanın da güçlendirilmiş parlamenter sistemi yaşama geçirmek için işbirliği içinde olduğunu belirtti.

“CİDDİ BİR İŞ BİRLİĞİ HALİNDEYİZ”
CHP kurmayları da masada bir ayrılık olmadığının altını çizdi.

"Biz her zaman ‘Millet İttifakı’nın adayı 13. cumhurbaşkanı olacak’ vurgusu yapıyoruz" diyen partililer, "Millet İttifakı’nın temeli İYİ Parti ve CHP’den oluşuyor. Biz bir demokrasi mücadelesi için birlikteyiz, onun için de ittifak halindeyiz. Yasal ittifak süreci seçim başladığında başlamış oluyor. Seçim takvimi belli olduğunda da bu açıklanmış olur. Ama biz altı parti zaten şu anda ciddi bir iş birliği halindeyiz" değerlendirmesini yaptı.

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Oğuzhan
11.09.2022 16:04
Doğru söylüyor ittifak yok Ülkenin geleceği aydınlık için ortak çalışma var , ittifak demek seçim sonrası kurulan hükümettir ,işte bugün akpMhp ittifak ülkeyi yönetiyorlar TBMM ortak karar alıyorlar  
 
Tijen Atalay
11.09.2022 16:03
Kimi kandırıyon. Kelimelerinize çok dikkat etmez ve asalet timsali olmazsanız kaybedersiniz. Diğerleri gibi dünyada zaten çok var.  
 
Ali veli
11.09.2022 15:58
Çantada keklik seçimi ne konuştuğunu bilmezlerin yüzünden kaybettirecekler....ne konuştuğunu bilmiyor bu ....Boş boş konuşmayın kapatın çenenizi hediye edecekseniz gene kazanacağımız seçimi....  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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