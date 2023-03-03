İYİ Parti sözcüsü Zorlu: Kılıçdaroğlu'nun adaylığı GİK'te oy birliği ile reddedildi

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, genel başkanları Meral Akşener’in pazartesi günü yapılacak Millet İttifakı toplantısına katılıp katılmayacağını değerlendirdiklerini söyledi.



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in partisinin Genel İdare Kurulu’nun kararını aktardığını söyleyen İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, “Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığı ile ilgili teklif, evet-hayır oylaması olarak değerlendirildi ve oy birliği ile reddedildi toplantımızda” dedi.

AKŞENER ALTILI MASA TOPLANTISINA KATILACAK MI?

GazeteDuvar'dan Ceren Bayar'ın haberine göre, Akşener’in pazartesi günü yapılacak ve aday isminin açıklanması beklenen toplantıya katılıp katılmayacağının bekli olmadığını ifade eden Zorlu, “Bunun değerlendirmesini genel başkanımızla yapacağız” diye konuştu.