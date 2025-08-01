İYİ Parti GİK Üyesi İrfan Alpat'tan Tokatlılara çağrı: Vatanı PKK'ya teslim etme!

İYİ Parti 4. Dönem GİK Üyesi İrfan Alpat, sosyal medya üzerinden Tokatlılara seslenerek, mevcut iktidarın politikalarını sert bir dille eleştirdi ve "Terörsüz Türkiye Projesi" adı altında bir "ihanet projesi" yürütüldüğünü iddia etti. Alpat, Tokat'ın şehitler diyarı olduğunu vurgulayarak, bu projenin Tokat'ı "PKK ve Suriyeli Arap şehri" hâline getirmesine izin verilmemesi gerektiğini belirtti.

MEVLANA'DAN ALINTI, İKTİDARA ELEŞTİRİ

Alpat, Hazreti Mevlânâ'nın "Tokat'a gitmek gerek, çünkü Tokat'ta insan ve iklim mutedil" sözüne atıfta bulunarak, bu sözün siyasetçiler tarafından sıkça kullanıldığını ancak Mevlânâ'yı mahcup edecek eylemlerde bulunulduğunu öne sürdü. "AKP + MHP + DEM + HÜDAPAR + PKK" ittifakı olarak nitelendirdiği oluşuma seslenerek, bu "sözde Türkiyeli kardeşlik projesini" Tokat halkına anlatmaları ve şehrin simge mekânlarında bir araya gelmeleri yönünde çağrıda bulundu. Bu çağrıyı, "Yaparlar mı? Yapamazlar! Çünkü seni kandırıyorlar" diyerek sonlandırdı.

"İKTİDAR İÇİN VATAN SATILIYOR"

İrfan Alpat, metinde sık sık "ihanet" vurgusu yaparak, AKP'nin "iktidar nimetleri uğruna vatanı sattığını" iddia etti. Ekonomi üzerinden de eleştirilerini sürdüren Alpat, iktidarın Tokat halkını fakirleştirdiğini, alım gücünü düşürdüğünü ve parayı pula çevirdiğini öne sürdü. İktidarın oyunu çektikten sonra farklı gruplara yöneldiğini iddia eden Alpat, FETÖ, milliyetçiler ve Hizbullah gibi farklı gruplarla iş birliği yapıldığını, şimdi ise "iktidar için vatanı PKK'ya sattığını" öne sürdü.

"VATANIMIZI AKP'YE OY VERMEYEREK KURTAR"

Alpat, Tokatlılara seslenerek, "Evinde misafir etmediklerine vatanı teslim etme!" dedi. Anketlerde Cumhur İttifakı'nın zayıfladığını iddia eden Alpat, Tokatlıları "Onbeşliler diyarı kahramanları" olarak nitelendirdi ve vatanı kurtarmak için AKP'ye oy vermemeleri çağrısında bulundu. "AKP senden korksun. Yetkili ve güçlü sensin!" diyerek metnini sonlandıran Alpat, milletin sorunları için çare olduğunu ve dürüst kadrolarla memleketin huzur bulacağını ifade etti. Yazının sonunda, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun adı ve "#BizVarız", "#BirinciVazifen" gibi hashtag'ler yer aldı.