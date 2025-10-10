YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya
İYİ Parti Bilecik’te 4. Olağan İl Kongresi öncesi ilk ilçe kongresini Gölpazarı’nda yaparken, seçime tek aday olarak güren Mustafa Baytok İYİ Parti’nin yeni Gölpazarı İlçe Başkanı oldu.
İYİ Parti Gölpazarı 4. Olağan İlçe Kongresi parti binasında yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan kongrede Divan Başkanlığını İl Başkanı Mehmet Can Kılınç yaptı.
Gündem maddelerinin oylanarak kabul edilmesinin ardından yapılan seçimde Mustafa Baytok İYİ Parti’nin yeni Gölpazarı İlçe Başkanı seçildi.
Mustafa Baytok’un yönetim kurulunda şu isimler yer aldı;
Asil Üyeler: Recep Tuna, Ahmet Sinan Özkeskin, Yasin Öztürk, Mustafa Uysal, Savaş Önal, Esat Gider, İmzadiye Yıldız, Hüsmen Ay
Yedek Üyeler: Asım Özen, Ayşe Uysal, Ahmet Sarı, Mehmet İlikkan, Mustafa Söğüt, Ender Özer, Mustafa Kayabaşı, Bahattin Can