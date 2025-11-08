Partinin kuruluş sürecinde bir araya geldiklerini ifade eden Kavuncu, "Türkiye çok kritik dönemlerden geçiyor. Onun için bu kongrelerden iyi, güçlü, sağlam, kaliteli ve herkesi kucaklayacak bir yapıyla çıkmak mecburiyetimiz var. Türkiye'nin problemleri TBMM'de konuşulur ve tartışılır. TBMM'de her şeyin tartışılabileceği ve konuşulabileceği bir ortam her zaman vardır. Her şeyi söylüyorlar. Bizi öfkelendirse de üzse de her düşünceyi ve fikri ifade ediyorlar." diye konuştu.İYİ Parti'nin herhangi bir siyasi partiye rakip olmadığını kaydeden Kavuncu, "Biz iktidar olmak istiyoruz. Niyeti iktidar olmak isteyen herkes bizim rakibimizdir. Niyeti iktidar olmak istemeyen 'Yüzde 10-15 olsun, oyumuz olsun.' diyenler de bizim muhatabımız değildir." dedi.

Partinin iktidar hedefiyle kurulduğunu belirten Kavuncu, tüm zorluklara karşın İYİ Parti'nin hâlâ dimdik ayakta durduğunu ifade etti.