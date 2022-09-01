İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu'ndan doğal gaz zammına tepki: Milletimizin yakasından düşün

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, partisinin İzmir İl Başkanlığı’nda basın toplantısı düzenledi.

“Hükümet kaşıkla verip kepçeyle alıyor”

Elektrik ve doğalgaz fiyatlarına yapılan zamlara değinen Dervişoğlu, “Güne yeni zamlarla uyandık. Doğalgaz ve elektriğe yıl başından itibaren yüzde 85'in üzerinde zam yapıldı. Anlaşılan o ki, bu hükümet kaşıkla verip kepçeyle alma alışkanlığını sürdürecek gibi görünüyor. Millet ne yer, ne içer diye düşünmeyen; oylarıyla en kutlu makamlara geldikleri halde milletimizi unutup saray saltanatına dalan, fakru zaruret içinde harap ve bitap düşmüş milletimizin hazinesini, milletimize değil, çetelerin önüne seren bu iktidar, dün gece yarısı aziz milletimizin ekmeğine bir kez daha kan doğradı.” dedi.

“Vatandaşın sabrı tükendi”

“Kendi beceriksizliklerini, kendi soygunlarını örtbas etmek için, esnafımızı fırsatçılıkla suçlayan bu iktidar, asıl fırsatçının bizatihi kendisi olduğunu bir kez daha ispat etti.” diyen Dervişoğlu, “Sonbahara girdiğimiz bugünlerde geçerli olmak üzere, sanayide ve konutlarda geçerli olmak üzere elektrik ve doğalgaza yapılan zam, geçim derdine düşmüş milletimizle alay etmekten ve fırsatçılıktan başka bir şey değildir. Bu iktidar ne yaparsa yapsın artık vatandaşın sabrı tükenmiştir.” ifadesini kullandı.

Dervişoğlu şöyle devam etti:

“Sayın Cumhurbaşkanı daha iki gün önce, geçim sıkıntısı var diyerek gerçeği kısmen kabullenmişken, geçim sıkıntısındaki milletin sırtına elektrik ve doğalgaz zamlarını yüklemek hangi anlama geliyor, bunun takdirini vatandaşlarımıza bırakıyorum. 1 milyarlık işi 5 milyara yaptıran, garantili yollarla, havaalanlarıyla, hastanelerle yandaş müteahhitlerin cebine milyarlarca dolar aktaran, Lübnanlı Hariri’ye Telekom üzerinden tek kalemde 24 milyar lirayı verebilen bu iktidar, konu vatandaşın ekonomisi olunca, nedense veren el değil, alan el olmayı tercih ediyor.”

“Ortada bir yalan var”

İktidara seslenen Dervişoğlu, “Bu büyük zamlarla ne kadar bir kaynak bekliyorsunuz ve hangi ekonomik sıkıntıyı ortadan kaldıracaksınız? Artık belirleyin ve zam yapmayı bırakın. Bir türlü doyuramadığınız bezirganların haram musluğunu kesin. O para ziyadesiyle Hazine’de kalır ve zam yapma ihtiyacı da otomatik olarak ortadan kalkar. Vatandaşın iki büklüm olmuş beline yeni yükler yüklemeyin. Cumhurbaşkanı sabahki konuşmasında, Rusya-Ukrayna savaşına rağmen büyüdük diye caka satıyor, öğleden sonraki konuşmasında da savaşa bağlı olarak zam yapmak zorunda kaldıklarını söylüyor. Bende onlara soruyorum, bu söylediklerinizin hangisi doğrudur? Ortada bir yalan var ve bu yalanlar, milletimizin geçim derdini katladıkça katlıyor.” şeklinde konuştu.

Eylül başında yapılan zamlarla milletin artık önünü göremez hale geldiğini savunan Dervişoğlu, “Yalanının-dolanınız-iftiranız-stratejiniz batsın sizin. Milletimizin yakasından düşün artık. Bir türlü doymak bilmeyen iş bilmez liyakatsiz kadrolarınızla, milletin evladı iş bulamazken, 5’er 10’ar maaş verdiğiniz danışmanlarınızla, artık milletimizin yakasından düşün.” diye ekledi.

Devlet kurumlarında son derece ciddi bir çürümüşlük olduğunu, her sabah yeni bir skandalla uyandıklarını belirten Dervişoğlu, milletin suç duyurusu yapılması yönünde beklenti içinde olduğunu söyledi.

“İktidarımızda hazine milletin emrinde olacak”

İYİ Parti olarak son dönemde ortaya atılan skandallarla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını ancak herhangi bir savcının harekete geçtiğine dair bir emareye rastlamadıklarına dikkat çeken Dervişoğlu, “Biz adalet müessesesini yüce bir müessese olarak görüyor ve devletin dini adalettir şiarına yürekten inanıyoruz. Ama bu iktidar işbaşına geldiği günden itibaren adalet müessesesi, adalet duygusunu zedelemekten başka bir işe yaramıyor. Adalet duygusunun zedelendiği toplumlarda zedelenmemiş hiçbir müessese kalmaz. O sebeple bu hükümeti iş başında kaldığı 20 yıllık dönem içerisinde adalet duygusuna verdiği zarardan vazgeçmeye ve şerefli hakim ve savcıların üzerindeki ellerini çekmeye davet ediyoruz. Milletimize de buradan sesleniyoruz; olup bitenleri unutmayın. Seçim geliyor, saray saltanatına dalanları eğer biz unutursak, tarih bizi affetmeyecektir. Ayrıca unutmakla kalmayıp beceriksizliklerin faturasını vatandaşın sırtına yıkanları da akıldan uzak tutmayın. Ve şunu da unutmayın; İYİ Parti iktidarında, millet hazinesi çetelerin değil aziz Türk milletin emrinde olacak. “ diye ekledi.

Yaşanan skandalların, ortaya atılan iddiaların sadece muhalefetin değil aynı zamanda Adalet ve Kalkınma Partisi’ne gönül verenleri de rahatsız ettiğini ifade eden Dervişoğlu, “Dün Adalet ve Kalkınma Partisi’ne oy vermek için haklı gerekçeler bulan vatandaş bugün Adalet ve Kalkınma Partisi’ne oy vermekten vazgeçmek için yüzlerce haklı gerekçe buluyor.” değerlendirmesinde bulundu.

İsmail Kahraman’a tepki

Şehirlerin kurtuluş yıldönümü kutlamalarına karşı olduğunu belirten eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman’a tepki gösteren Dervişoğlu, “Büyüklerimizin hafızalarımıza kazınan bir sözü vardır; geçmişini bilmeyen, geleceği göremez. Bu iktidar tüm kadrolarıyla bu tarife uymaktadır. Bunun içindir ki, ülkemizin başından bela eksik olmuyor. Kendi tarihi, kendi gerçeklerini bilmeyen, bilse de kabullenmeyen bu inkarcı iktidar, her üyesiyle, tarihimize ve değerlerimize hakareti bir görev sayıyor.” dedi.

“Nasıl bir kahramansa…”

Kahraman’ın sözlerini hatırlatan Dervişoğlu, “Bunlar onların tarihi gerçekler üzerinde edindiği bilgiler değil. Onlar içinde Atatürk olan her şeye karşılar. Onlar bu millet şehitler verirken bu millet gaziler verirken, kutlu bir mücadele sürdürürken bu mücadeleyi ciddiye almayan manda ve himayecilerin bugünkü torunlarıdır. Sayın Genel Başkanımız dün kendisine meseleyi güzel bir biçimde izah etmiştir. İsmail Kahraman’a da, nasıl bir kahramansa, kahramanlık günlerini inkar eden… O soy ad ona nasıl yakıştırılıyorsa -ki ben söylemekten imtina ediyorum. İsmail Bey’e yerinde bir cevap vermiştir.” şeklinde konuştu.

9 Eylül’e ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma değinen Dervişoğlu, “spekülasyona gerek yok. Ben bazen siyasi sorumluluğum ile bazen de İzmirli vatandaş sorumluluğum ile konuşurum. İzmir’de yaşayan biri olarak zafer gününün zafer günü gibi kutlanması temennisini ifade etmem kadar doğal bir şey olamaz. “ diye ekledi.

Dervişoğlu, basın toplantısının sonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı.