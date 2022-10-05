﻿İYİ Parti grup toplantısı bugün saat 10:30'da

İYİ Parti lideri Meral Akşener resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugün İYİ Parti'nin TBMM'de grup toplantısının yapılacağını açıkladı. Grup toplantısı saat 10:30'da gerçekleştirilecek.
Akşener paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
Cumhuriyet değerlerimizi yeniden hâkim kılarak devletimizi hak ettiği kurumsallığa ve itibara kavuşturmak için; Yol haritamızı anlatmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz!
TBMM'nin açılmasıyla birlikte siyasi partiler grup toplantılarına başlarken, gözler İYİ Parti lideri Meral Akşener'in bugün yapacağı grup toplantısında vereceği mesajlara çevrildi. Akşener'in gündem belirleyecek mesajlar vermesi bekleniyor.
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