İYİ Parti Güzelyurt’ta bayrak değişimi

AKSARAY / METİN KURT

Aksaray’da İYİ Parti teşkilatı içinde önemli bir görev değişimi yaşandı. Güzelyurt İlçe Başkanlığı görevini bir süredir başarıyla sürdüren Doğan Güvenel, görevi Nazmi Özdeş’e devretti.

Görev süresi boyunca Güzelyurt halkı ve parti teşkilatı için önemli çalışmalara imza atan Doğan Güvenel’e teşekkür eden İYİ Parti Aksaray İl Başkanı Sercan Belgemen, “Doğan Bey, görev süresince hem partimiz hem de ilçemiz adına özverili çalışmalar yürüttü. Kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki yaşamında başarılar diliyorum” dedi.

Yeni İlçe Başkanı Nazmi Özdeş’e de görevinde başarılar dileyen Başkan Belgemen, “Nazmi Bey’in tecrübesi ve vizyonu ile Güzelyurt teşkilatımızın daha da güçleneceğine inanıyoruz. İYİ Parti olarak halkımızın sorunlarına çözüm üretmeye ve güçlü bir şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Görev devir teslim töreninde Başkan Belgemen ve Nazmi Özdeş bir araya gelerek, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Çekilen fotoğraf, parti kanalları aracılığıyla kamuoyuyla paylaşıldı.

İYİ Parti Aksaray İl Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Güzelyurt’ta partimizin yükselen ivmesini yeni yönetimle birlikte daha da ileriye taşıyacağız” denilerek, ilçedeki çalışmaların kararlılıkla süreceği vurgulandı.