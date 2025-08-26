İYİ Parti Heyeti, 65. Geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri'ne katıldı

BALIKESİR / ÖZEL KELKİT

Balıkesir’in Karesi ilçesinde bu yıl 65’incisi düzenlenen Geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri, büyük bir coşkuya sahne oldu. Güreşlere İYİ Parti’den yoğun katılım gerçekleşti.

İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Dr. Turhan Çömez’in öncülüğünde; İl Başkanı Hasan Fehmi Yörük, Karesi İlçe Başkanı Cahit Can Tekin, Altıeylül İlçe Başkanı Şeref Tekbaş ve il ile ilçe teşkilat yöneticileri organizasyonda yer aldı.

Çayırda vatandaşları selamlayan İYİ Parti heyeti, güreşseverlerden büyük ilgi gördü. Vatandaşlarla sıcak diyaloglar kuran İYİ Parti temsilcileri, hem geleneksel sporun yaşatılmasına verdiği destek hem de halkla iç içe olmaları nedeniyle takdir topladı.

Dr. Turhan Çömez ve beraberindeki heyet, organizasyonda emeği geçenlere, sporculara ve tüm güreşseverlere teşekkür ederek, Türk kültürünün önemli bir değeri olan yağlı güreşin yaşatılmasının önemine vurgu yaptı.

İYİ Parti'nin yerel etkinliklerdeki varlığı ve halkla temasını güçlendiren bu ziyaret, katılımcılar tarafından memnuniyetle karşılandı.