İYİ Parti Heyeti, 65. Geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri'ne katıldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İYİ Parti Heyeti, 65. Geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri'ne katıldı

Balıkesir’in Karesi ilçesinde bu yıl 65’incisi düzenlenen Geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri, büyük bir coşkuya sahne oldu. Güreşlere İYİ Parti’den yoğun katılım gerçekleşti.

BALIKESİR / ÖZEL KELKİT

Balıkesir’in Karesi ilçesinde bu yıl 65’incisi düzenlenen Geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri, büyük bir coşkuya sahne oldu. Güreşlere İYİ Parti’den yoğun katılım gerçekleşti.

İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Dr. Turhan Çömez’in öncülüğünde; İl Başkanı Hasan Fehmi Yörük, Karesi İlçe Başkanı Cahit Can Tekin, Altıeylül İlçe Başkanı Şeref Tekbaş ve il ile ilçe teşkilat yöneticileri organizasyonda yer aldı.

Çayırda vatandaşları selamlayan İYİ Parti heyeti, güreşseverlerden büyük ilgi gördü. Vatandaşlarla sıcak diyaloglar kuran İYİ Parti temsilcileri, hem geleneksel sporun yaşatılmasına verdiği destek hem de halkla iç içe olmaları nedeniyle takdir topladı.

Dr. Turhan Çömez ve beraberindeki heyet, organizasyonda emeği geçenlere, sporculara ve tüm güreşseverlere teşekkür ederek, Türk kültürünün önemli bir değeri olan yağlı güreşin yaşatılmasının önemine vurgu yaptı.

İYİ Parti'nin yerel etkinliklerdeki varlığı ve halkla temasını güçlendiren bu ziyaret, katılımcılar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Son Haberler
Murat Çalık “Tüm iç hukuk yolları tükendi” diyerek duyurdu: Avukatları bugün başvuruyu yaptı
Murat Çalık “Tüm iç hukuk yolları tükendi” diyerek duyurdu: Avukatları bugün başvuruyu yaptı
İmza atmaya gitmişti! Galatasaray'a Cuesta'da büyük şok
İmza atmaya gitmişti! Galatasaray'a Cuesta'da büyük şok
Avrupa borsaları negatif seyrediyor! (26 Ağustos 2025)
Avrupa borsaları negatif seyrediyor! (26 Ağustos 2025)
Atlayışın bedeli ağır oldu! Görüntüler şok etti
Atlayışın bedeli ağır oldu! Görüntüler şok etti
Panik atağın en önemli belirtisi ’Felaket’ düşüncesi!
Panik atağın en önemli belirtisi ’Felaket’ düşüncesi!