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İYİ Parti heyeti Afyon’u kuşattı

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünzile Yüksel öncülüğünde; Kadın Politikaları Başkan Yardımcıları Kadriye Ünler, Sevgi Yalav ve Ferhan Başaran ile İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Hasan Toktaş, beraberindeki yaklaşık 30 kişilik heyetle Afyonkarahisar’da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. İYİ Parti heyeti, Afyonkarahisar’da bir günde 4703 eve konuk oldu.

Haber Giriş: 16 Eylül 2022 Cuma - 19:17
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İYİ Parti heyeti Afyon’u kuşattı

İYİ Parti heyeti Afyon’u kuşattı
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EFE HASAN ÖĞÜNÇ - AFYONKARAHİSAR / YENİÇAĞ

İYİ Parti Kadın Politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Genel İdare Kurulu Üyesi Ünzile Yüksel ve beraberindeki heyet; İYİ Parti İl Teşkilatını, kadın girişimcileri, sivil toplum kuruluşlarını, meslek odalarını ve 4703 evi ziyaret etti. 1 günde adeta çıkarma yapan İYİ Parti heyeti, “Kapı Çal, Gönül Al” projesi kapsamında Afyonkarahisar’da pek çok vatandaşla bir araya gelme imkânı buldu.

Afyonkarahisar’da sahanın nabzını tutan İYİ Parti heyeti, ilk olarak İYİ Parti Seçim Koordinasyon Merkezi’ni ziyaret etti. Burada partinin Afyonkarahisar’daki etkinliği konuşuldu. Kurulduğu günden bu yana kat edilen yolu anlatan İl Başkanı Muhammet Mısırlıoğlu, Afyonkarahisar’a güvendiklerini söyledi

Afyonkarahisar ziyaretleri kapsamında heyetin bir sonraki durağı ESOB oldu. Burada esnaflarla karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Heyet daha sonra kadın girişimcilerle bir araya geldi. Genel Başkan Yardımcısı Yüksel burada yaptığı konuşmada kadınların sosyal ve ekonomik olarak hayatın her alanında aktif rol alması gerektiği gibi siyasette de aktif kadın siyasetçi sayısının artması gerektiğini söyledi.

4703 EV ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Türkiye genelinde başlatılan “Kapı Çal, Gönül Al” etkinliğinin Afyonkarahisar ayağı kapsamında 4703 ev ziyareti gerçekleştiren İYİ Parti heyeti, vatandaşlar tarafından ilgi ve sevgiyle karşılandı. Kapı kapı dolaşarak vatandaşlarla sohbet etme imkanı bulan heyet, Afyonkarahisar halkının ilgisinden memnun kaldı.

İYİ PARTİ’YE HER ZAMAN DESTEK VERECEKLERİNDEN EMİNİZ”

Genel Başkan Yardımcısı Yüksel ve beraberindekiler daha sonra İl Başkanlığı’na geçerek burada gündemi değerlendi. Genel Başkan Yardımcısı Yüksel, İl Başkanı Mısırlıoğlu’na çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Afyonkarahisar gibi bir şehrin Türkiye’de çok önemli bir yere sahip olduğunu belirten Yüksel, burada yapılan çalışmaları yakından takip ettiklerini ve İl Başkanı Mısırlıoğlu’nu takdir ettiklerini söyledi. “Afyonkarahisar halkının manevi değerlerine olan bağlılığı ve milli değerlerine sahip çıkma anlayışıyla İYİ Parti’ye her zaman destek vereceklerinden eminiz” diyen Mısırlıoğlu ise gece gündüz çalışarak halkın her kesimine ulaşmaya çalıştıklarını söyledi. Genel Başkan Yardımcısı Yüksel ve beraberindeki heyet, azim ve kararlılıkla çalışan İl Başkanı Mısırlıoğlu nezdinde özveriden ödün vermeden toplumun her kesimine ulaşmaya çalışan, konuşulmayanı konuşan, toplumun sesi olan parti yönetimine teşekkür etti.

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