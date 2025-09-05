İYİ Parti heyeti Bilecik basını ile bir araya geldi!

Serhat KAYA - BİLECİK / YENİÇAĞ

Bilecik temasları kapsamında ilk olarak İl Başkanlığı binasına gelen heyet burada bir basın toplantısı gerçekleştirdi.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Genel Başkan Yardımcısı Cumali Durmuş, partisinin 78 ilde 1-4 Eylül arasında gerçekleştirdiği seri ziyaretler kapsamında Bilecik’te olduklarını ve Osmanlı’nın kurulduğu topraklarda olmaktan mutlu ve onurlu olduklarını söyledi.

Durmuş açıklamasının devamında, ziyaretlerindeki amacının partilerinin Türk Milleti ve Türk Devleti ile ilgili görüşlerini birinci ağızdan Bileciklilerle paylaşmak ve yine birinci ağızdan milletin sorunlarını dinleyerek bu sorunlara çözüm önerileri getirmek olduğunu belirtti.

Cumali Durmuş ekonomik manada, toplumsal huzur noktasında sıkışan iktidarın ‘Terörsüz Türkiye’ söylemi ile gündem değiştirdiğini ancak gelinen noktada halkın yüzde 69’unun bu sürece karşı olduğunu iktidarın kendisinin de bildiğini söyledi. İktidarın yaratılan suni gündemi bitirmek yönünde bir harekette bulunmak yerine daha da sıkıştıran aciz hale getirmeye çalışan söylemlerle ve eylemlerle milletin daha da fazla oyalandığını ifade etti.

Sözlerinin devamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenen Durmuş “Sayın Recep Tayyip Erdoğan kendisine oy veren Adalet ve Kalkınma Partisine oy verenlerle sınırlı sorumlu değildir. Cumhuriyetin Cumhurbaşkanı olması hasebiyle bu coğrafyada kim yaşıyorsa ekonomik bağımsızlığını sağlatmaya, evlatlarının geçimini temin etmeye yönelik çalışması lazım. Gönüllere girmenin yolu coğrafyada yaşayan Cumhurbaşkanı olarak hangi partiye oy verirse versin o vatandaşın kendi nezdinde de gönlünde de kıymetli olduğunu gösterebilecek eylem ve söylemlerde bulunması lazım.” dedi.

İYİ Parti Genel Merkez heyeti basın toplantısının ardından Bilecik’te bulunan STK’ları, esnafı ve vatandaşları ziyaret edecek.