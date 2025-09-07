İYİ Parti heyeti Bilecik’te STK’ları ziyaret etti

Bilecik / Serhat Kaya

Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cumali Durmuş, GİK Üyesi Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Emel Bilenoğlu, Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Recep Hekimci ve Teşkilat Başkan Yardımcısı Başar Bahadır Aydın’dan oluşan İYİ Parti heyeti Bilecik’te bir takım ziyaretlerde bulundu.

Heyet ilk olarak Bilecik Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti. Burada Başkan Mehmet Ergün tarafından karşılanan heyet Bilecik’in sanayisi ve ticareti ile ilgili Başkan Ergün’den bilgiler aldı.

Ardından İl Genel Meclisine geçen heyet İl Genel Meclis Başkanı Ramazan Kurtulmuş ile bir süre görüşerek yürütülen çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundular.

Heyet Programlarının devamında Bilecik Ziraat Odası Başkanı Ahmet Sevinen ve Bilecik Şoförler ve Otomobilciler Odası başkanı Selman Aydeniz’i ziyaret ederek çiftçiler ve şoför esnafının sorunları ile ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

İyi Parti heyeti Bilecik programının son bölümünde çarşı esnafını ziyaret ederek hayırlı işler diledi ve sorunlarını dinledi.

İYİ Parti Genel Merkez heyetine programları boyunca İl Başkanı Mehmet Can Kılınç, Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, ilçe Başkanları, İl Genel Meclis Üyeleri ve partililer eşlik etti.