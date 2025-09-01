İYİ Parti Heyeti Iğdır’da temaslarda bulundu

Kader Çeçen Iğdır Merkez Yeniçağ Temsilcisi

Havalimanındaki görüşmenin ardından heyet, Iğdır Valisi Ercan Turan’ı ziyaret etti. Valilik makamında yapılan toplantıda kentte yürütülen çalışmalar ve bölgesel gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Ziyaret programı kapsamında heyet, son olarak Iğdır Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Kumtepe ile bir araya geldi. Görüşmede, bölgenin ekonomik yapısı, ticari faaliyetler ve iş dünyasının beklentileri üzerine istişarelerde bulunuldu.

İYİ Parti heyetinin temaslarının önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.