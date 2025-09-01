İYİ Parti Heyeti Iğdır’da temaslarda bulundu

Kaynak: Haber Merkezi
İYİ Parti Heyeti Iğdır’da temaslarda bulundu

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz ve İzmir Milletvekili Hüseyin Kırkpınar, Iğdır Havalimanı’nda İYİ Parti Iğdır İl Başkanı Fuat Ata ve parti temsilcileri tarafından çiçeklerle karşılandı. Karşılama programında İYİ Parti Kars Milletvekili Adayı Ayşe Tarlak Yılmaz da hazır bulundu.

İYİ Parti Heyeti Iğdır’da temaslarda bulundu

Kader Çeçen Iğdır Merkez Yeniçağ Temsilcisi

Havalimanındaki görüşmenin ardından heyet, Iğdır Valisi Ercan Turan’ı ziyaret etti. Valilik makamında yapılan toplantıda kentte yürütülen çalışmalar ve bölgesel gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

1-004.jpg

2-020.jpg

Ziyaret programı kapsamında heyet, son olarak Iğdır Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Kumtepe ile bir araya geldi. Görüşmede, bölgenin ekonomik yapısı, ticari faaliyetler ve iş dünyasının beklentileri üzerine istişarelerde bulunuldu.

4-006.jpg

İYİ Parti heyetinin temaslarının önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.

Son Haberler
Livakovic LaLiga yolcusu oldu
Livakovic LaLiga yolcusu oldu
Ümit Özdağ'dan zehir zemberek sözler
Ümit Özdağ'dan zehir zemberek sözler
Mauro Icardi'den Kerem Aktürkoğlu fotoğrafına olay yorum
Mauro Icardi'den Kerem Aktürkoğlu fotoğrafına olay yorum
Galatasaray kalecisini transfer etti
Galatasaray kalecisini transfer etti
Kaldırılan indirim geri döndü. Toplu taşımada müjde
Kaldırılan indirim geri döndü. Toplu taşımada müjde