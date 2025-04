İYİ Parti heyeti Menemen Cezaevinde bulunan öğrencileri ziyaret etti

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından başlayan protesto gösterileri nedeniyle tutuklanan gençleri cezaevinde ziyaret eden İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı, Hukuk-Seçim ve Parlamento İlişkileri Başkanı, Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, "Anayasa’nın 24, 25 ve 36. maddelerinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına tanıdığı protesto hakkını kullanan yüzlerce insan cezaevine girdi. Bu insanlar arasında öğrenciler, gençler, yaşlılar vardı. Ayrıca, çalışanlar işini kaybetti, öğrenciler sınavlarına giremedi" dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı, Hukuk-Seçim ve Parlamento İlişkileri Başkanı, Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, İyi Parti İzmir Milletvekili Hüsmen Kırkpınar, İYİ Parti İzmir İl Başkanı Ülkü Doğan, İYİ Parti Afyon İl Başkanı Muhammed Mısırlıoğlu, GİK üyeleri Ali Topçu ve Furkan Tuna, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından başlayan protesto gösterileri nedeniyle tutuklanan gençleri Menemen Cezaevi'nde ziyaret etti.

"PEK ÇOK GENCİMİZ TAHLİYE EDİLDİ; ÖĞRENCİLER SINAVLARINA, ÇALIŞANLAR İŞLERİNE KAVUŞTU"

Ziyaretlerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Olgun şu ifadeleri kullandı:

"Hepimizin bildiği gibi ülkemiz çok zor bir dönemden geçiyor. Geçtiğimiz haftalarda bu durum artık zirveye ulaştı. Anayasa’nın 24, 25 ve 36. maddelerinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına tanıdığı protesto hakkını kullanan yüzlerce insan cezaevine girdi. Bu insanlar arasında öğrenciler, gençler, yaşlılar vardı. Ayrıca, çalışanlar işini kaybetti, öğrenciler sınavlarına giremedi. Bu nedenle, Genel Başkanımız Sayın Musavat Dervişoğlu’nun talimatları doğrultusunda Hukuk İşleri Başkanlığı olarak tutuklu gençlerimizin bulunduğu illerdeki tüm dosyaları izlemeye başladık. İlk olarak, Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan 255 gencimizi ziyaret ederek dosyaları hakkında bilgi aldık ve takip sürecini başlattık. Allah’a şükürler olsun ki tüm siyasi baskılara ve iktidarın engellemelerine rağmen, ‘Berlin’de hâkimler var’ dedirtecek şekilde pek çok gencimiz tahliye edildi; öğrenciler sınavlarına, çalışanlar işlerine kavuştu. Bunların dışında bugün de İzmir ilimizde; İzmir İl Başkanlığımız, İzmir milletvekilimiz, Genel İdare Kurulu üyelerimiz ve parti mensuplarımızla birlikte Şakran ve Menemen Cezaevlerindeki tutukluları ziyaret ettik. Dosyaları hakkında bilgi aldık. İnşallah bu dosyaların da takibini yapacağız."

"DÜNYA BİZİ İZLİYOR"

İYİ PARTİ İZMİR MİLLETVEKİLİ HÜSMEN KIRKPINAR İSE ŞUNLARI SÖYLEDİ:

"1950 yılından bu yana ülkemiz yerleşik demokrasiyle yönetilmekte ve siyasi partiler çok partili hayata geçmiştir. Bu 75 yılın sonunda, 23 yıldır iktidarda olan AK Parti hükümeti ve Cumhur İttifakı, 19 Mart’tan itibaren uygulamaya koyduğu politikalarla toplumdaki mevcut gerginliği daha da artırmıştır. Bugün, cezaevlerinde kısmen tahliye olan arkadaşlarımız ve gençlerimiz bulunmakla birlikte, cezaevi koşullarının yeniden gözden geçirilmesini ve bu gençlerin bir an önce salıverilmesini talep ediyoruz. Biz İYİ Parti olarak, TBMM Genel Kurulu’nda her fırsatta bu konuyu gündeme getirdik. Diğer siyasi partilerin de verdiği önergelerle birleştirerek, bu durumun acilen düzeltilmesi ve gençlerin ailelerine, okullarına kavuşması yönünde taleplerimizi dile getirdik. Türkiye’de sokakta can güvenliği yokken, hukuk işlemezken, insanların anayasal haklarına dayalı olarak yaptığı gösteri ve yürüyüşlerin engellenmesi, üstelik bu engellemenin baskı ve zor kullanılarak yapılması hepimizi derinden yaralıyor. Bu nedenle, çok partili hayatımızın 75 yıllık geçmişindeki son 23 yıl maalesef demokrasi açısından olumsuz bir dönemi temsil etmektedir. Buradan AK Parti’ye ve onun destekçisi Milliyetçi Hareket Partisi’nin milletvekillerine ve genel başkanlarına sesleniyoruz: Dünya bizi izliyor. İnsanların can güvenliğinin olmadığı sokaklarda, siyasi baskılara maruz kalan vatandaşların tepkilerini sadece 19 Mart’la sınırlı görmesinler. Bu süreç devam ettikçe, yani insanlar geçim sıkıntısı çektikçe, evine ekmek götüremedikçe, kirasını ödeyemedikçe, sokaklara çıkmaya devam edecekler. Emeklisinden emekçisine, çiftçisinden öğrencisine herkesin hak arayışını dile getirdiği bu süreçte, baskıcı uygulamalara bir an önce son verilmesini hükümetten talep ediyoruz.