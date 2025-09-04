İYİ Parti heyeti Rize’de: Türkiye’de gençlerin gelecek endişesi büyüyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İYİ Parti heyeti Rize’de: Türkiye’de gençlerin gelecek endişesi büyüyor

İYİ Parti’nin “Halkla Buluşuyor” programı kapsamında Ankara Milletvekili Yüksel Arslan, Genel Başkan Başdanışmanları Hayrettin Nuhoğlu ve Rafet Kılıç, GİK Üyesi İlyas Kalcıoğlu ve Genel Başkan Yardımcısı Şükrü Kulesin’den oluşan heyet Rize’ye geldi. Kentte çeşitli temaslarda bulunan heyet, vatandaşlarla bir araya geldi.

İlyas Gür / Rize / Yeniçağ

Ziyaret kapsamında parti il binasında konuşan Genel Başkan Başdanışmanı Hayrettin Nuhoğlu, Türkiye’nin içinde bulunduğu tabloyu değerlendirerek özellikle gençlerin ve ailelerin büyük bir gelecek kaygısı yaşadığını ifade etti.

Nuhoğlu, “Gençlerin gelecek endişesi var. Aileler, çocuklarının ve torunlarının nasıl bir ülkede yaşayacağı konusunda şüphe taşıyor. Büyükşehirlerde zaten bir ahlaki çöküş yaşanıyor. Bunun yanında ekonomik sıkıntılar ve adalete duyulan güvensizlik de eklenince toplumda ciddi bir umutsuzluk oluştu. Ankara’ya güven kalmamış durumda. Burada kastettiğim Türkiye’yi yönetenlerdir” dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin itibar kaybına uğradığını söyleyen Nuhoğlu, kuvvetler ayrımının ortadan kalktığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Yürütmenin başı, yasamayı ve yargıyı kendine bağlamış durumda. Oysa yargı bağımsız, yasama ise görevini yapar halde olmalıydı. Ancak gelinen noktada hepsi tek kişiye bağlı hale geldi. Türkiye en kestirme ifadeyle hapı yutmuştur.”

İYİ Parti heyeti ziyaret kapsamında esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

Son Haberler
Almanya'dan İsrail'e çağrı: İşgal planı uygulamayın
Almanya'dan İsrail'e çağrı: İşgal planı uygulamayın
Tokat’ta jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama
Tokat’ta jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama
Giorgio Armani kimdir?
Giorgio Armani kimdir?
Riva'dan kulis: Milli takımda gerginlik var mı?
Riva'dan kulis: Milli takımda gerginlik var mı?
Başkan Torun’dan Osmaneli’ye su müjdesi
Başkan Torun’dan Osmaneli’ye su müjdesi