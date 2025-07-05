İYİ Parti heyeti yangın bölgesini inceledi! Cumhur İttifakı'na "aklınızı başınıza alın" uyarısı

İYİ Parti İzmir Milletvekili Hüsmen Kırkpınar, İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, İYİ Parti Tarım Politikaları Başkanı Kadir Ulusoy, İYİ Parti GİK Üyesi Furkan Tuna ve İYİ Parti İzmir İl Başkanı Ülkü Doğan'dan oluşan parti heyeti İzmir'in Çeşme ve Seferihisar ilçelerindeki yangın bölgelerinde incelemelerde bulundu.

Yangından etkilenen vatandaşları da ziyaret eden parti heyeti, çözüm için gerekli adımları tespit etti.

Türkiye genelinde orman yangınları devam ederken konuyla ilgili Meclis’te söz aldığı sırada iktidar sıralarından çok az sayıda milletvekilinin kendisini dinlediğine işaret eden İYİ Parti İzmir Milletvekili Kırkpınar da “Bu kafayla giderseniz elimizde ne orman kalır ne de toprak. Hükümete ve ilgili bakana sesleniyorum; aklınızı başınıza alın” dedi.

Köy nüfuslarındaki gerilemeye işaret eden İYİ Parti Tarım Politikaları Başkanı Ulusoy ise “Köyleri boşaltırsanız ve şehirlere göç olursa, orman yangını çıktığı zaman vazife alacak köylüyü bulamazsınız” değerlendirmesini yaptı.

UZ: “CİDDİ ENDİŞELERİMİZ VAR”

Türkiye’nin her yerinde güne yangınlarla başladıklarını belirten Uz, “Bunların en büyüğü İzmir’de. Dolayısıyla Genel Başkanımız Sayın Müsavat Dervişoğlu’nun görevlendirmesiyle alandayız. İl ve ilçe başkanlarımız yangınlara anında müdahale etmek için bir çalışma yapmışlar. Yaptığımız tespitler kapsamında Genel Başkanımıza da bilgiler vereceğiz” dedi.

Yaşananların üzücü olduğunu ve eksikliklerden kaynaklandığını ifade eden Uz, “Meclis’te dün maden yasasını konuşuyorduk. Yasada orman ve mera ile ilgili alanların Tarım ve Orman Bakanlığı’nın elinden alınması var. Bakanlık buna ses çıkarmıyor. Orman ve meraları elinden alınan bir bakanlığın, ormanların yanmasıyla ilgili ne yapabileceği konusunda ciddi endişeler yaşıyoruz” ifadesini kullandı.

“ARKADAŞ BU ÜLKEYİ SİZ YÖNETMİYOR MUSUNUZ?”

İzmir Valisi Süleyman Elban’ın yangınlarla ilgili elektrik ihmallerine işaret ettiğini hatırlatan Uz, “İktidardan ise kendileri değilmiş gibi açıklamalar geliyor. Buradan iktidara sormak gerekiyor; arkadaş bu ülkeyi siz yönetmiyor musunuz, bunun tedbirini neden almıyorsunuz, neden trafoları yenilemiyorsunuz? Çeşme'de ilçe başkanımız defalarca uyarmış. ‘Aynı noktada her sene yangın çıkıyor. Burada bir tedbir alınsın. Eğer trafoyu yenileyecek gücünüz yoksa oraya bir araç konsun ve anında müdahale edilsin’ denmiş. Fakat bunlar göz ardı edilmiş” şeklinde konuştu.

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“YANGINA MÜDAHALE EDEN PERSONELE İKRAMİYE VERİLMESİN”

Türkiye'deki yangınların sıradan hale gelmesinin hem kendilerini üzdüğünü hem de vatandaşları derinden etkilediğini dile getiren Uz, “Bütün önerilerimizi Meclis’e getireceğiz ve bir komisyon kurulmasını talep edeceğiz. İşe yeni alınmış yangın işçilerinin buraya getirilmesi, personel yetersizliğinin gündem yapılması gibi konuları gündeme taşıyacağız. Ama en önemlisi gece gündüz demeden bu yangına müdahale eden personele bir ikramiye verilmesi gerekiyor” dedi.

KIRKPINAR: “KALAN AĞAÇLARIMIZ DA ÖNÜMÜZDEKİ YIL YANACAK”

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yangınlar çıkabileceğini belirten İYİ Parti İzmir Milletvekili Kırkpınar ise “Bizim en çok önem vermemiz gereken alan, Türkiye yüzyılı ifadelerinin altında kalan bir durum. O da tarım. Önümüzdeki yüzyıl su yüzyılı olacak. Önce suya ve gıdaya ihtiyaç duyulacak. İzmir'deki yangınları yerinde tespit ediyoruz ama kalan ağaçlarımız da önümüzdeki yıl yanacak gibi bir hissiyat var içimizde. Zamanında yapılmayan bir müdahalede yapacağınız hiçbir şey kalmıyor” dedi.

“ORMANI TANIMAYAN İNSANLARI MASA BAŞINDA OTURTUYORSUNUZ”

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın diğer bakanlıklara göre daha fazla bir bütçeye sahip olduğuna işaret eden Kırkpınar, “Ama bugün baktığınızda, özellikle orman işletmelerinde ormanı tanımayan insanları masa başında oturtuyorsunuz. 23 yıldır ülkeyi yönetenler orman yangınlarıyla ilk defa mı karşılaşıyor? Orman yangınlarından sonra ağızlarından çıkan söz de hep aynı. ‘Tedbirlerimizi aldık, önümüzdeki yıl şunu yapacağız’ Geçen yıl ne yaptılar? 7 milyar TL’nin üzerinde bir bütçeyle araç kiralamasına gittiler. Ne değişti?” ifadelerini kullandı.

“AKLINIZA BAŞINIZA ALIN”

Türkiye genelinde orman yangınları devam ederken konuyla ilgili Meclis’te söz aldığı sırada iktidar sıralarından çok az sayıda milletvekilinin kendisini dinlediğine işaret eden Kırkpınar, “Bu kafayla giderseniz elimizde ne orman kalır ne de toprak kalır. Hükümete sesleniyorum, ilgili bakana sesleniyorum; aklınızı başınıza alın. Başka ülkelerin tecrübelerine bakarak, istihdam edilmiş insanları da eğitimden geçirerek önümüzdeki yıla bakabiliriz. Aksi halde ormanı kaybeden, hayatını kaybeder” değerlendirmesini yaptı.

ULUSOY: “TEDBİR ALINMAMIŞ”

İYİ Parti Tarım Politikaları Başkanı Ulusoy da trafo kaynaklı aynı bölgede mutat hale gelmiş yangınlar çıktığını ifade ederek “Bu biliniyor ama bir tedbir alınmamış. Burada hem elektrik dağıtım şirketini hem Tarım ve Orman Bakanlığı’nı hem de Orman Genel Müdürlüğü’nü suçlamak zorundayız. Türkiye'nin her yerinde bu hafta orman yangınlarıyla boğuştuk. Her yerde yangın var” dedi.

“GENEL VE YEREL TEDBİRLERİN ALINMASI GEREKİYOR”

Türkiye’nin, Avrupa’nın birçok ülkesinin yüz ölçümünden daha fazla ormanlık alanı olduğuna dikkat çeken Ulusoy, “Orman Genel Müdürünün yönettiği bu 21 milyon hektarlık alan pek çok ülkeden fazla. Orman Genel Müdürlüğü’nün iki şeyi hemen yapması gerekiyor. Bir, önleyici tedbirler ve denetim. İki, çıkan yangını söndürecek yerel ve genel tedbirler. Yerel tedbirler olarak yangına havuzları oluşturulabilir. Genel tedbirler ise yangın uçakları, helikopterler gibi. Ama gözüken o ki Tarım ve Orman Bakanlığı ne önleyici tedbirlerde ve denetimlerde yeterli ne de yangın çıktıktan sonra bu yangını söndürmekte” ifadesini kullandı.

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“İNSANLAR ŞEHİRLERE DOĞRU GÖÇERSE VAZİFE ALACAK KÖYLÜYÜ BULAMAZSINIZ”

Ulusoy, “Orman köylüsü ormanda yaşayan ve yangında da görev alan insanlardı. Bizim köy yaş ortalamamız 58’in üstünde. Bu insanlara ‘Hadi gel, orman yangınında görev al’ diyemiyoruz. Tarım ve Orman Bakanı’na sesleniyorum; köyleri boşaltırsanız, insanlar şehirlere doğru göçerse orman yangını çıktığı zaman vazife alacak köylüyü bulamazsınız. Orman muhafaza memurları genelde orman köylüsünün çocuklarından olurdu. Buradaki yangına Konya'daki evlatlarımız getirildi. Birisi burada şehit oldu, bir diğeri ağır yaralı. Ağır yaralı olan hemşerimiz yeni işçi. Bırakın bölgeyi tanımayı daha ormanı tanımıyor. Bölgeyi bilmeyen insanları getiriyorsunuz, orman yangınını da söndüremiyorsunuz” diye ekledi.