İYİ Parti heyetinden Bilecik Valisi Sözer'e ziyaret

SERHAT KAYA - BİLECİK / YENİÇAĞ

İYİ Parti İl Başkanı Yusuf Paçacı ve beraberindeki partililer Bilecik Vali Faik Oktay Sözer'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

İYİ Parti İl Başkanı Yusuf Paçacı ziyarette Vali Sözer'e yeni görevinin hayırlı olmasını diledi. Vali Sözer de misafirlerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Ziyarette İYİ Parti İl Başkanı Paçacı'ya, Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Nurten Öz, Osmaneli İlçe Başkanı Ahmet Akdaş, İl Genel Meclis Üyeleri Orhan Uğur ve Ömer Çoban ile önceki dönem Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses eşlik etti.