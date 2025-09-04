İYİ Parti heyetinden Kayseri’de yoğun ziyaret trafiği

AKSARAY / METİN KURT

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Kevser Ofluoğlu, GİK Üyesi ve Genel Başkan Başdanışmanı Ali Demir, Kurucular Kurulu Üyesi ve Genel Başkan Danışmanı Mustafa Hakan Ünser, Kurucular Kurulu Üyesi Ramazan Kılıç, Kurucular Kurulu Üyesi Prof. Dr. Abdülkadir Yuvalı ve İYİ Parti Aksaray Milletvekili Turan Yaldır, Kayseri’de bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

İlk olarak İYİ Parti Kayseri İl Başkanlığı’nı ziyaret eden heyet, İl Başkanı Av. Tansu Şener ve teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. İl Başkanlığı ziyareti sırasında partinin çalışmaları ve Kayseri’deki teşkilat yapılanması üzerine değerlendirmeler yapıldı. Misafirperverliği için İl Başkanı Tansu Şener’e teşekkür eden heyet, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Heyetin ikinci durağı Kayseri Barosu oldu. Baro Başkanı Av. Mustafa Tolga Özsoy ve yönetimiyle görüşen İYİ Parti yöneticileri, hukuk ve adalet sisteminin güncel sorunları üzerine fikir alışverişinde bulundu. Görüşmede özellikle adaletin toplumsal barıştaki rolüne dikkat çekildi.

Kayseri Ticaret Borsası’nı da ziyaret eden heyet, Başkan ve yönetim kuruluyla ekonomik gelişmeler, tarım ve hayvancılık politikaları ile bölge ekonomisinin sorunlarını ele aldı. Ardından Kayseri Ticaret Odası’na geçen İYİ Partililer, iş dünyasının taleplerini ve çözüm önerilerini dinledi.

Son olarak Kayseri Gazeteciler Cemiyeti’ne giden heyet, Cemiyet Başkanı Metin Köseadağ ve basın mensuplarıyla bir araya geldi. Görüşmede basının demokrasideki önemi vurgulanırken, tarafsız ve özgür basının milletin sesi olduğu ifade edildi.

Ziyaretler boyunca İYİ Parti heyeti, Kayseri’deki sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve basın temsilcileriyle yakın diyalog kurarak partinin vizyonunu aktardı.