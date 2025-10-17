İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun görevlendirdiği parti heyeti; Kocaeli’de meslek odalarını ziyaret etti.

İYİ Parti heyetinin ticaret, sanayi, tarım ve esnaf temsilcileriyle daha etkin bir iletişim kurmak; sorunları sahadan dinleyip çözüm üretmek amacıyla gerçekleştirdiği ziyaretleri sürüyor. İYİ Parti Ekonomi ve Kalkınma Politikaları Başkanı ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, İYİ Parti Tarım Politikaları Başkanı Kadir Ulusoy, İYİ Parti Sivil Toplum Kuruluşlarıyla İlişkiler Başkanı Alper Akdoğan ve Genel Başkan Başdanışmanı İsmail Yücel’den oluşan parti heyetinin bu kapsamdaki son durağı Kocaeli oldu.

Kocaeli Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Kadir Durmuş ve oda başkanlarıyla bir araya gelen parti heyeti; esnaf ve sanatkârların yaşadığı ekonomik sıkıntıları, finansman sorunlarını ve çözüm önerilerini ele aldı.

Pati heyeti Kocaeli Sanayi Odası ziyareti ile programına devam etti. Başkan Yardımcısı Çınar Ulusoy ve oda yöneticileriyle yapılan görüşmede; Kocaeli sanayisinin mevcut durumu, ihracat kapasitesi, enerji maliyetleri ve üretim verimliliği masaya yatırıldı.

Kocaeli Ticaret Odası’nı da ziyaret eden heyet Oda Başkanı Necmi Bulut, Meclis Başkanı Hüseyin Gezer, yönetim kurulu ve meclis üyeleriyle görüştü. Toplantıda Kocaeli ticaret hayatının güncel sorunları, istihdamı, üretim ve ihracat potansiyeli ile ülke ticaretinin genel durumunu değerlendirildi.

Heyetin son durağı Gölcük Ziraat Odası oldu. Başkan Bekir Çanakçı ve çiftçilerle; tarımsal üretimde yaşanan maliyet artışları, ürün planlaması ve verimlilik konuları ele alındı. Heyet tarımdaki sorunlara ilişkin İYİ Parti’nin çözüm önerilerini paylaştı.

Öte yandan çevreyi tehdit eden haddane projesine karşı düzenlenen eyleme de katılan heyet projeye karşı çıkan vatandaşlara destek verdi.