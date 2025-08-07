İYİ Parti heyetinden TZOB ziyareti

İYİ Parti, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarıyla daha etkin ve sürdürülebilir bir iş birliği kurma hedefi doğrultusunda gerçekleştirdiği ziyaretlere devam ediyor.

İYİ Parti Tarım Politikaları Başkanı Kadir Ulusoy ve Genel Başkan Başdanışmanı İsmail Yücel bu kapsamda Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar’ı ziyaret etti.

Tarım sektörünün genel durumu ile çiftçilerin karşı karşıya olduğu sorunlar ve çözüm önerilerinin masaya yatırıldığı görüşmede artan girdi maliyetleri, azalan su kaynaklarıyla birlikte büyüyen sulama sorunları, kuraklık tehdidi, iş gücü ihtiyacı ve tarımsal üretim planlaması ele alındı.

DERVİŞOĞLU'NDAN MESLEK KURULUŞLARINA MEKTUP

Öte yandan tacirlerin, sanayicilerin ve çiftçilerin üyesi olduğu 4.154 meslek kuruluşuna da Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu’nun imzasıyla birer mektup gönderildi. Gönderilen mektuplarda, sorunlara ortak akılla çözüm üretme ve yeni bir siyaset anlayışıyla birlikte çalışma iradesi vurgulandı.

İYİ Parti heyeti bir önceki ziyaretini PANKOBİRLİK’e gerçekleştirmişti.