İYİ Parti heyetinden yangınlar sonrası Osmaneli’ye ikinci ziyaret

BİLECİK / SERHAT KAYA

İYİ Parti Bursa Milletvekili ve TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Üyesi Selçuk Türkoğlu, Osmaneli’deki yangınların hemen ardından Belediye Başkanı Bekir Torun’u ziyaret ederek yangın bölgesinde incelemelerde bulunmuş ve geçmiş olsun dileklerini iletmişti.

Türkoğlu beraberindeki İYİ Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı ve GİK Üyesi Selçuk Kılıçarslan ve Bursa İl Başkan Yardımcısı Erkan Zorba ile birlikte Başkan Torun’u makamında ziyaret ederek, yangınlar sonrası yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alarak, bir kez daha geçmiş olsun dileklerini iletti.

Selçuk Türkoğlu’nun ziyaretinde, Osmaneli İl Genel Meclisi Üyesi Orhan Uğur ve İYİ Parti İlçe Başkanı Ahmet Akdaş da kendisine eşlik ettiler.