İYİ Parti İl Başkanı Fatih Titiz, kentin kronikleşen sorunlarını tek tek sıraladı: “Susmayacağız!”

Ali Yazan Ordu/ Yeniçağ

Göreve geldikleri günden bu yana tek önceliklerinin Ordu’nun sesi olmak olduğunu belirten Titiz, “Bu şehir sahipsizdir. Yerel yöneticiler ve vekiller çaresizce seyrediyor” dedi.

YOLLAR BOZUK, SULAR AKMIYOR, ELEKTRİK KESİLİYOR

Başkan Fatih Titiz, 2025 yılında Ordu’nun hala en temel altyapı sorunlarıyla boğuştuğunu vurguladı: “Bozuk ve yapılamaz durumdaki yolları, musluktan çamur akan veya hiç akmayan suları ve sürekli kesilen, vatandaşımıza zarar veren elektrikleri konuşuyoruz. Ordu bunu mu hak ediyor?”

“ORDU ÇEVRE YOLU 8 YILDIR BEKLİYOR”

Titiz, Ordu’da uzun süredir tamamlanamayan veya başlanmayan ulaşım projelerini de tek tek gündeme taşıdı:

Ordu Çevre Yolu’nun ikinci etabı 8 yıldır atıl halde.

·Fatsa Çevre Yolu, bölgenin kanayan yarası.

· Ünye–Akkuş–Niksar ve Korgan İslamdağ yolları, yıllardır sürüncemede.

· Gürgentepe–Gölköy–Mesudiye yolu, yatırım planlarında bile yer almıyor.

· Melet Köprüsü, plansız ve zamansız yıkımıyla trafiği çileye çevirdi.

Çambaşı Yolu, 15 yılda 15 km ilerleyemedi; turizm ve yatırımcılar isyan noktasında.

OTSO BAŞKANI KARLIBEL’İN ÇAĞRISINA DESTEK



Başkan Titiz, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Levent Karlıbel’in Çambaşı Yolu için yaptığı eylem çağrısını da desteklediklerini ifade etti: “Sayın Karlıbel’in bu çağrısını çok değerli buluyor ve destekliyoruz. Bu yol sadece turizm için değil, Ordu’nun kalkınması için hayati önemdedir.”



ELEKTRİK ALTYAPISI 1980’LERDE KALDI

Kentin elektrik altyapısının da yetersizliğine dikkat çeken Titiz, düşük voltaj ve kesintilerin vatandaşları canından bezdirdiğini söyledi: “Mahallelerde halen 1980’li yıllarda yapılan tesisatlarla hizmet verilmeye çalışılıyor. Bu çağda bu manzara kabul edilemez!”

“İKTİDAR TEMSİLCİLERİ KÖR, SAĞIR, DİLSİZ”

Fatih Titiz, Ordu’nun tüm bu sorunlarına rağmen iktidar temsilcilerinin sessiz kalmasına da tepki gösterdi: “Ordu’nun bu kadar sorunu varken, iktidar temsilcilerinin kör, sağır ve dilsiz olması kabul edilemez.”

“BİZ SUSMAYACAĞIZ!”

Açıklamasını kararlılıkla sürdüren İYİ Parti İl Başkanı, kamuoyuna şu net mesajı verdi:

“Herkes başını kuma gömse de biz susmayacağız! İlimizin sorunlarını gündeme taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”