İYİ Parti İl Başkanı Mısırlıoğlu’ndan AKP’li Başkan Zeybek’e zehir zemberek gönderme

AFYONKARAHİSAR - EFE HASAN ÖĞÜNÇ / YENİÇAĞ

İYİ Parti Afyonkarahisar İl başkanı Muhammet Mısırlıoğlu, il ve merkez ilçe yönetim kurulu üyeleri Hava Şehitliği’ni ziyaret ederek şehit mezarlarına gül bırakarak dua ettiler.

Basın toplantısı saygı duruşu ve İstiklal marşının okunması sonrası başladı.

İYİ Parti İl Başkanı Mısırlıoğlu yaptığı konuşmasında, “Keşke Yunan galip gelseydi diyen” Kadir Mısıroğlu’nun kitabından bahseden Afyon Belediye Başkanı’na çok sert tepki gösterdi.

Mısırlıoğlu, Hava Şehitliği önünde düzenlediği basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“AFYON’DA İŞGALİN İZLERİ HALA DURUYOR”

3 gün önce icra ettiğimiz Afyonkarahisar Şehrinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yılını coşkuyla kutladık. Teşkilatım adına Afyonlu hemşerilerimin Zafer Bayramını kutlamak istiyoruz. Zafer Bayramı Türk milletini içerden ve dışardan bozgunu uğratmak, devletimizi ele geçirmek için yaptığı bir organizasyondu. Afyonkarahisar bu süreçte en acı şekilde bu savaşın izlerini hala daha taşımaktadır.

“TARİH BİLMEZ BİR ŞARLATANIN ADINI NASIL ANARSIN?”

Afyon’un düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yılında Afyon Belediye Başkanlığı’nda oturan Sayın Zeybek’in inatla ve bilinçli olarak Türk Milleti’nin ve Atatürk düşmanı olan tarih bilmez bir şarlatan yazarın yazdığı kitabı adres göstererek, Afyonlu Şükrü Hoca’yı, Bayatlı Yarbay Arif Bey’i onu adres göstererek anmasını esefle kınıyorum. Afyonlular içinden çıkan kahramanları tarih bilmez Türk düşmanından Türk düşmanından öğrenecek değil. Özellikle Yunan’a karşı verdiğimiz mücadelenin yıl dönümde ‘Keşke Yunan kazansaydı’ diyen böylesine bir Türk düşmanının adını anmasının abesle iştigal buluyorum.

“HADDİNİ BİL, AYAĞINI DENK AL”

Sayın Zeybek, Karayolları Altgeçiti açılışında yine aynı hatayı yaptın. O zaman dedik ki sehven yapmıştır. Ama şimdi anlıyoruz ki Yunan’a karşı verdiğimiz mücadelenin yıldönümünde, ^Keşke Yunan galip gelseydi^ diyen şarlatanın adını anıyorsunuz. Nasıl böyle bir şey yaparsınız? Afyonlulara hakaret edercesine böyle bir şarlatanın adını anmasını kınıyorum. Haddinizi bilin. O programda kalkıp sadece Afyonkarahisarlıların Zafer Bayramı’na sükûnetini bozmamak için sabırla ve sükûnetle izledim sizi. Ancak bundan sonra ayağınızı denk alın. Türk Milleti’ne düşman olanları sevenler bizim düşmanımızdır. Asla geçit vermeyiz. Buradan bunun bilinmesini istiyorum.

“ÖZÜR DİLEMELİ”

TBMM eski Başkanı İsmail Kahraman'ın ''Şehirlerin kurtuluş günlerinin kutlanmasına karşıyım, fetihler kutlanır'' sözlerini şiddetle kınıyoruz.

Daha önce de dillendirmişlerdi. Yolsuzluklarını, haksızlıklarını, düşmanlıklarını toplumun bugün hafızasına düşen birtakım yanlışları ötelemek, örtmek için yapılan bir perdelemedir ve abesle iştigaldir. Yapılan açıklamayı kurtuluş düşmanlığı, Cumhuriyet düşmanlığı olarak nitelendiriyorum. Çok vahim bir şey. Bunun arkasında Atatürk düşmanlığı yatıyor.

Atatürk’ün koltuğuna oturarak böyle konuşan biri içindeki duyguların tezahürünü ortaya koydu. Şiddetle kınıyoruz ve ayıplıyoruz. TBMM’de Meclis Başkanlığı yapmış bir insan bir an önce geçmişte yaptığı görevin de farkına varmalı ve özür dilemeli.

“KUYRUK ACILARI VAR”

Bu tarz siyasal İslamcılar Atatürk’ten ve Cumhuriyetimizden bir kuyruk acısı içerisindeler. Dolayısıyla Kurtuluş Savaşı yoktur diyerekten Atatürk’ü yok saymaya çalışıyorlar. Bizim Atatürk’ümüz var. Her zaman da yaşayacak.

Eski meclis başkanı İsmail Kahraman’ın yapmış olduğu talihsiz açıklama sonrası görüyoruz ki kendisi başkanlığını yapmış olduğu TBMM’nin hangi şart ve hallerde kurulduğu ve neye hizmet ettiğinden oldukça bihaber.

“AMACINIZ MİLLİ MÜCADELEYİ UNUTTURMAK MI?”

Bu kutlu amacı bile özümseyememiş bir muhteremin, 15 Mayıs 1919 da Osman NEVRES, namı diğer Hasan Tahsin’in attığı ilk kurşun sonrası şehadete erişinin takibinde, Demirci Mehmet Efe’nin ‘’Bir genç düşmana ilk kurşunu sıkmış, bundan sonrası bize düşer!" söyleminden haberdar olmasını beklemek de zaten abesle iştigal olur. Amacınız Milli Mücadele'yi ve kahramanlarını yok saymak, unutturmak mı?

“İSMAİL KAHRAMAN VE AVANESİNİN KAÇIP GİTTİĞİNDEN HABERDARIZ”

Ama bizler, Laik Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu İlk ve ebedi Cumhur Başkanımız Mareşal Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün cepheden cepheye cansiperane koştururken, İsmail Kahraman ve avanesinin savunduğu zihniyetin 17 Kasım 1922 tarihinde vatan toprakları yangın yeriyken nasıl kaçıp gittiğinden haberdarız.

“BUNUN ADI AHDE VEFASIZLIK”

Unutulmamalıdır ki; bu topraklarda Fahrettin Altayların, Hasan Tahsinlerin, Ali Çetinkayaların, Yörük Ali Efelerin, Demirci Mehmet Efelerin, Çete Ayşelerin, Halime Kaptanların, Kara Fatmaların, Nene Hatunların, Sütçü İmamların kalbini mücadele ateşiyle yakan İlk ve ebedi Cumhur Başkanımız Mareşal Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının mücadelesini yok saymak, tek kelime ile ahde vefasızlıktır. Çünkü artık anlatmaya çalışmayacağız. Zira; bu toprakların nasıl düşman işgalinden kurtulduğunu, halkını akıbeti belirsiz bir halde bırakıp kaçan bir saltanat mensubunun siyasetini hortlatmaya çalışan güruha anlatmak beyhude bir çabadır.

“BUNUN ADI İMANSIZLIKTIR”

Ama kendisine hatırlatmak icap ederse unutmamalıdır ki; Ahde vefasızlık imansızlıktır! Bundan sonrasında yapılacak olan ise, iktidar sahibi olduğumuzda İzmir Millet Vekilimiz Sayın Aytun Çıray’ın dile getirmiş olduğu üzere, İsmail Kahraman’ın hasbelkader yürütmüş olduğu TBMM Başkanlığı görevinin yok sayılması yönünde gerekli çalışmaların başlatılması olacaktır.

“İLK VUKUATI DEĞİL”

Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in ifadesiyle ‘’Kendisinin ilk vukuatı olmamakla birlikte, bu bir şuur altı, bu bir tercihtir, Anlaşılıyor ki bizim gibiler, benim gibiler, sizin gibiler illerimizin işgalden kurtuluş günlerini anmaya, kutlamaya, şehitlerimize gazilerimize rahmet okumaya, şükran duymaya devam edeceğiz; 'Sayın' diyemediğim İsmail Kahraman Bey ise "Yunanlılar kazansa pekiyi olurdu" diyen zihniyet içerisinde işgal edilmiş günleri anmaya, ona saygı duymaya devam edebilir" Bizler 30 Ağustosu kutluyorsak kendilerini düşmanın önüne atan atalarımız sayesindedir. Ruhları şad olsun. Ne mutlu Türküm diyene.