İYİ Parti İl Başkanından çarpıcı açıklamalar: Zihniyeti kokuşmuş insanlardan bıktık usandık

EFE HASAN ÖĞÜNÇ - AFYONKARAHİSAR / YENİÇAĞ

Mısırlıoğlu’nun açıklamaları şöyle:

“2. BELEDİYE ŞEHİR ÇARŞISI KONUSU”

Binayla ilgili anekdot paylaşmak istiyorum. O binayı belediye yaptı. Zemin etüdü ne gerekiyorsa belediye yaptı. Köpek kulübesi yapılsa belediye bundan mesuldür. Bu binayı belediye kendisi yaptı yüksek fiyata sattı. Çürük yapan belediye. Kontrolü yapmayan belediye. İş yerlerini satan belediye. Bunun üzerinden kar elde eden belediye. Bu insanlar buraya umutlarını geleceklerini gömdüler. Birikimlerini bu binaya yatırdılar. O günkü altın kurundan döviz kurundan gidin o günkü inşaat maliyetlerine gelin. İnsanlara teklif ettiğiniz fiyata o binanın ince işleri yapılmaz. Bırakın betonu demiri. Siz insanları kendi elinizle yaptığınız binayla geleceklerini çalıyorsunuz. Bugünde hiç suçunuz yok gibi o insanları dışarı atmaya çalışıyorsunuz. Bu milleti hem aldatıp hem kandırıyorsunuz. Bu insanlara yer göstermeden yerlerine yer vermeden adalet sağlanamaz. Bir dünya insan burada mağdur olacak. Zihniyeti kokuşmuş insanlardan bıktık usandık.

“40 KİŞİNİN ÇALIŞACAĞI YEMEK FİRMASINA YER VERMEDİLER”

AKP’nin yolsuzluğuna en taze örneği vereyim sizlere; biliyorsunuz şehrimizin en işlek noktasında Anıtpark’ın yanında TEB binası vardı. Banka burayı boşaltınca kurumsal bir yemek firması buraya talip olmuş. Yaklaşık 40 kişi istihdam edecek şekilde buraya bir fast food restoran açmak isteyen firma, Afyonkarahisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile görüşüyor, gerekli ön inceleme yapıldıktan sonra bir mahsuru olmadığı söyleniyor. Konu Başkan Zeybek’e aktarıldığında ise Zeybek önce gastronomi kenti olmamızı bahane ederek ‘olmaz, ruhsatım iptal olur, Afyon kebabı yapsınlar’ diyor.

"AKP SEÇİM KOORDİNASYON MERKEZİ YAPACAKLARMIŞ"

Sonradan anlaşılıyor ki Zeybek’in derdi başkaymış. Meğer o binayı AKP seçim koordinasyon merkezi yapacakmış. Saçma sapan bahanelerle ilimize yapılacak olan yatırımlar, sağlanacak olan istihdamlar engelleniyor ve yatırımcıların talip olduğu yerler AKP’ye peşkeş çekiliyor… İzin verilseydi o restoranda yaklaşık 40 kişi istihdam edilecek, 40 aile oradan ekmek yiyecekti.

Bu bağnaz, bu çıkarcı, bu işgüzar zihniyet yüzünden ilimizin adı çıkıyor. Sağda solda kötü anılıyoruz. Kurumsal şirketler artık ilimize yatırım yapmaya yeltenmiyor bile… Particilik bir yana Afyonumuzun çıkarlarını gözetmeleri gerekirken gözünü hırs bürümüş AKP yönetimi 40 ailenin ekmeğine engel oluyor…

“YENİ MEB MÜDÜRÜ İLE YENİ BİR BAŞLANGIÇ YAPALIM”

Kendi çıkarlarını gözeterek bulunduğu konumu istismar edenlerden yıldık. Biliyorsunuz bir süredir Afyonkarahisar Milli Eğitim camiasında sular durulmuyor. Umuyoruz ki yeni il müdürü ile yepyeni bir başlangıç yaparız ve çocuklarımızın çok büyük başarılarına şahit oluruz. Malum yandaş sendikanın siyasi kaygılar güderek ve çoğu zaman da siyasi desteklerinden aldığı gücü kullanarak uygunsuz davranışlar sergilediğini hepimiz biliyoruz.

“ZÜBÜK LAKABIYLA BİLİNEN EDEBİYAT ÖĞRETMENİ SİNANPAŞA'YA KARA BULUT GİBİ ÇÖKTÜ!”

O malum sendikanın Sinanpaşa temsilcisi, ilçe halkı tarafından ‘Zübük’ lakabıyla bilinen Edebiyat öğretmeni, ilçe Milli Eğitim Müdürü’nün görevden alınması için çalıştı, çabaladı, bütün mesaisini buna harcadı. 25 yıldır Sinanpaşa’ya kara bulut gibi çöken bu zatı muhterem, hiç öğretmenlik yapmamış. İlçeye eğitim konusunda hiçbir katkısı olmamış. Kendi camiası dışında siyaset ve bürokraside çay kaşığı gibi yıllardır ortalığı karıştıran bir kişiden bahsediyoruz.

Kişisel dürtüleri ile hareket eden bu kişinin kafaya taktığı kişilere aba altından sopa gösterdiği söyleniyor. Kendi işi dışında yıllardır çok çeşitli işlerle uğraşıp kimilerinin ayağını kaydırmaya çalışan bu hasta ruhlu insan yüzünden 2010 – 2015 yılları arasında görev yaptığı okulda gençlerimizin intihar ettiği söyleniyor. Evet bu yıllar arasında çalıştığı okulda 5 kez intihar olayı gerçekleşmiş. 2014 yılından itibaren de bu kişi Belediye Başkanı Yardımcısı gibi alenen belediye işleriyle uğraşıyormuş. İlçe halkı bu durumdan bıkmış artık. Sendikacı mı, öğretmen mi, okul müdürü mü, belediye başkanı mı, danışman mı ne olduğu belli olmayan bu kişi, ilçe esnaflarını da canından bezdirmiş. Ve her şeye rağmen bu şahıs, birlikte iş yaptığı siyasiler, dini oluşumlar sayesinde bırakın ceza almayı, terfi ettirilmiş. Liyakatsizlikte çığır açtınız başka ne denir bilmiyorum. Devletin tüm kademelerini bu zihniyetteki adamlarla doldurdunuz. Bu olağan dışı gelişmeler pek çok kez yerel ve ulusal basına da konu oldu ancak arkasında nasıl bir oluşum var ise bu kişi ceza alacağı yerde hep ödüllendirilmiş. Bu şahıs geçen aylarda da “Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu’na Hakaret Etti, Şube Müdürlüğüne Yükseldi” haberleriyle gündem olmuştu. Güzel ülkemizde gençlerde heves, çalışanda huzur, eğitimde kalite, ekonomide istikrar bırakmadınız. Yettiniz artık beyler, milleti usandırdınız. Terör örgütlerini de, ne olduğu, kime hizmet ettiği bilinmeyen lobileri de bu ülkeye siz musallat ettiniz. Hak etmeden makam sahibi olanları bu milletin başına bela ettiniz. Ama az kaldı. İYİ Parti emin adımlarla, çığ gibi büyüyerek geliyor. Vatan millet sevgisiyle tek yürek olarak geliyor. Tüm bunların hesabını sormak için, tek adam rejimini demokrasi ışığında yıkmak için geliyor. Millet iradesi geri geliyor az kaldı…