İYİ Parti il başkanları Ankara'da toplandı

YENİÇAĞ - Ordu / Ali Yazan

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ankara'daki otelde parti il başkanları ile bir araya geldi.

Dervişoğlu'nun konuşmasında, İYİ Parti'nin yerel seçimlerde izleyeceği politikalara ve halkla ilişkilerin nasıl güçlendirileceğine dair önemli vurgular yapıldı. İl başkanlarının yanı sıra Başkanlık Divanı'nın da önerileri dinlendi, böylece ortak akıl ile hareket edilmesi gerektiği bir kez daha ön plana çıktı.

Dervişoğlu, konuşmasında özellikle şunları vurguladı:

*Parti teşkilatlarının yerel düzeydeki etkinliğinin artırılması.

*Genç seçmenlerin İYİ Parti'ye yönlendirilmesi için uygulanacak stratejiler.

*Ekonomik politikaların, halkın beklentileriyle uyumlu bir şekilde geliştirilmesi.

Toplantıya katılan il başkanları ve Başkanlık Divanı üyeleri, sunulan stratejilere desteklerini belirttiler. Bu tür toplantıların sık sık yapılması gerektiği ve partinin genel stratejilerinin yerelden başlayarak güçlendirilmesinin önemli olduğu vurgulandı. Katılımcılar, partinin bu yeni dönemdeki varlığını daha da sağlamlaştıracağından emin görünüyor.

İYİ PARTİ’NİN GELECEĞİ

Toplantının ardından Dervişoğlu, basına kısa bir açıklama yaparak, "Bu güçlü sinerji ile yeni döneme hazırlanıyoruz. Hedefimiz, siyasi arenada daha etkili ve aktif olmaktır" dedi.