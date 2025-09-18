İYİ Parti İl Başkanları Toplantısı Aksaray’dan katılımla gerçekleşti

YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

İYİ Parti Genel Merkezi tarafından, Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu başkanlığında gerçekleştirilen İl Başkanları Toplantısı, partinin gelecek vizyonu ve ülkenin güncel meselelerinin ele alındığı kapsamlı bir değerlendirme toplantısı olarak dikkat çekti. Toplantıya İYİ Parti Aksaray İl Başkanı Sercan Belgemen de katıldı.

Program boyunca ülke genelinde yaşanan ekonomik, sosyal ve siyasal gelişmeler mercek altına alınırken, vatandaşların talepleri ve beklentileri de detaylı şekilde tartışıldı. Genel Başkan Dervişoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, partinin daha adil, huzurlu ve müreffeh bir Türkiye hedefi doğrultusunda çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğini vurguladı.

Toplantıya katılan Aksaray İl Başkanı Sercan Belgemen, değerlendirmesinde, "Ülkemizin geleceği için çok önemli kararların alındığı bir toplantı oldu. Bizler de Aksaray teşkilatı olarak milletimizin beklentilerini ve sorunlarını Genel Merkezimize aktarma fırsatı bulduk. Daha güçlü, daha demokratik ve müreffeh bir Türkiye için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Toplantıda, il teşkilatlarının saha çalışmaları, vatandaşlarla iletişim yöntemleri ve partinin yerel yönetim stratejileri de detaylı olarak ele alındı. İYİ Parti’nin hedefleri doğrultusunda atılacak adımların, hem yerel hem de ulusal düzeyde partinin etkisini artıracağı ve vatandaşın taleplerine daha hızlı yanıt verilmesini sağlayacağı belirtildi.

Genel Merkez tarafından yapılan açıklamada, toplantıların düzenli olarak devam edeceği ve her ilin temsilcilerinin görüş ve önerilerinin partinin politika ve stratejilerine yansıtılacağı kaydedildi. Bu toplantılarla birlikte İYİ Parti’nin hem saha çalışmalarını güçlendirmesi hem de ülke genelinde toplumsal sorunlara çözüm odaklı yaklaşımını derinleştirmesi hedefleniyor.

Aksaray teşkilatı da toplantıya ilişkin olarak, önümüzdeki dönemde ilçeler ve mahalle bazında vatandaş odaklı projeler ve bilgilendirme programları düzenleyeceklerini duyurdu. İl Başkanı Belgemen, partinin saha faaliyetlerini genişleterek halkla daha yakın temas kurmayı amaçladıklarını belirtti.