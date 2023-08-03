İYİ Parti İl Başkanlığı'ndan Aksu Belediye Başkanı Şahin'e kınama

Antalya’nın Aksu Belediyesi Meclis toplantısında, bir mahallede yapılması planlanan kültür merkezinin kiralanması konusunda tartışma çıktı. AKP’li Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin’in İYİ Partili bir üyeye yumruklu saldırıda bulunduğu iddia edildi. Yaşanan bu olayın ardından İYİ Parti İl Başkanlığı bir basın açıklaması yaparak AKP'li Şahin'i kınadı.

İYİ Parti İl Başkanlığı'ndan Aksu Belediye Başkanı Şahin'e kınama

YENİÇAĞ / Antalya Seray Kaya İNCİR

Belediye önünde toplanan ve siyah çelenk bırakan İYİ Parti il başkanlığı ve teşkilat üyeleri, vatandaşın hakkını savunan, İYİ Parti Meclis Üyelerini ve partilileri yok sayan AKP'li Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin'i kınadı.

Kamuoyuna da yansıyan olayla ilgili olarak şu basın açıklamasında bulunuldu:

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Kamuoyu bilgilendirmesi

"Aksu Belediyesi Meclis Toplantısında tasvip etmediğimiz, demokrasi kültürümüzle bağdaşmayan olaylar yaşanmıştır. AKP zihniyetinin nasıl çirkinleştiğinin en son örneğine hepimiz şahit olmuş durumdayız. Yaklaşık çeyrek asırdır iktidarda olan AKP zihniyeti, maalesef ranta 'Dur' demek isteyenlere karşı her türlü yola başvurmaktadır.

Belediye Meclis Toplantısından gündemin 6. Maddesi olan Çalkaya Mahallesine yapılması planlanan Kültür Merkezi'nin yapım karşısında kiralanması teklifi meclis üyelerinin oylarına sunulmuştur.

Konuyla ilgili olarak grup başkanımız Ramazan Özen, Belediye Başkanı Sayın Halil Şahin'e şu soruları yöneltmiştir:

1- YAPILACAK KÜLTÜR MERKEZİNİN PROJESİ HAZIR MIDIR?

2- PROJENİN NE KADARA MAL OLACAĞI İLE İLGİLİ GÜNÜMÜZ ŞARTLARINDA BİR ÇALIŞMA YAPILDI MI?

3- YAPILACAK OLAN MALİYET GERİYE NE KADAR SÜREDE DÖNEBİLİR KONUSUNDA BİR DEĞERLENDİRME YAPILMIŞ MIDIR?

Maalesef bu sorular karşısında Sayın Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin, Türkiye Cumhuriyeti demokrasi kültürüne yakışmayacak şekilde bir tavırla cevap vermiştir.

Ardından da meclis üyemiz Ramazan Özen ve Nevzat Akcan'ı belediye zabıtaları vasıtasıyla meclis salonundan zorla çıkarmak istemiştir.

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Memurların zorda kalmasını istemeyen meclis üyelerimiz kendi rızalarıyla meclis salonunu terk etmişler, bu davranışta da bulunurken tüyü bitmemiş yetimlerimizin hakkının kimseye yedirmeyeceklerini ifade etmişlerdir.

Konunun İl Başkanlığımız'a nüksettirilmesi üzerine yaşanan sorunla ilgili olarak Aksu Belediye Başkanı Sayın Halil Şahin'i Divan ve Yönetim kurulu üyelerimiz, ilçe teşkilatımızla birlikte ziyaret etmek istedik.

Makamında bizi dinlemek istemediği her halinden belli olan Sayın Şahin, bizlere karşı yaptığı konuşmada yanındakileri kışkırtmış ve üzerimize de saldırmalarına neden olmuştur.

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Partililerimiz ne yazık ki demokrasi çağında, bir ilçe belediye başkanının makam odasında hem sözlü hem de fiziki şiddete maruz kalmıştır.

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Yanındakileri kışkırtmakla kalmayan, demokrasi yerine 'Biz istediğimizi yaparız' zihniyetine bürünen, tek adam rejiminin oldu-bittilerinden güç alan Sayın Başkan Şahin de yönetim kurulu üyemize yumruklu saldırıda bulunmuştur.

Olayla ilgili görüntü ve fotoğraflar eşliğinde ilgili makamlara şikayetimizi iletmiş bulunmaktayız.

Ne bu sözlü ve fiziki şiddetin peşini ne de milletimizin hakkını savunmayı bırakmayacağız.

Buradan Aksulu vatandaşlarımıza söz veriyoruz...

Önce meclis toplantısında Ardan Başkanlık makamında partililerimize yapılan sözlü ve fiziki saldırıları bizi yıldıramaz. Milletimizin hakkını korumaya 'İYİ' olmaya kararlılıkla devam edeceğiz.

Saygılarımızla kamuoyunun bilgilerine sunarız."



VAHDET AFŞİN KARACAN
İYİ PARTİ ANTALYA İL BAŞKANI

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