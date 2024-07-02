İYİ Parti İl Genel Meclisi Türk Bayrağına yapılan çirkin saldırıyı kınadı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İYİ Parti İl Genel Meclisi Türk Bayrağına yapılan çirkin saldırıyı kınadı

İYİ Parti İl Genel Meclisi’nin bugün yapılan 2. Toplantısında dün Suriye’de Türk Bayrağına yapılan çirkin saldırı kınandı.

Serhat Kaya / Bilecik / YENİÇAĞ

İYİ Parti İl Genel Meclisinin Temmuz ayı 2. toplantısı Meclis 1. Başkanvekili Orhan Uğur Başkanlığında İl Genel Meclisi toplantı salonunda yapıldı.

Başkanvekili Orhan Uğur, toplantıya başlamadan önce dün Suriye’de Bayrağımıza yapılan çirkin saldırıyı kınadı.

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“DÜN BAYRAĞIMIZA YAPILAN ÇİRKİN SALDIRIYI MECLİSİMİZ OLARAK ESEFLE KINIYORUZ”

Başkanvekili Orhan Uğur yaptığı konuşmada, “Dün bayrağımıza yapılan çirkin saldırıyı meclisimiz olarak esefle kınıyoruz. Gerek devletimiz, gerekse milletimiz olarak en iyi cevabı dün akşam verdi. Tabi ki inşallah bu olaylar bir daha yaşanmaz ama yaşansa da bizler cevabını veriyoruz. Herkesi de sağduyulu olmaya davet ediyoruz” İfadelerine yer verdi.

Başkanvekili Orhan Uğur’un konuşmasının ardından İl Genel Meclisinde grubu bulunan tüm partilerin sözcüleri de Türk Bayrağına yapılan çirkin saldırıyı kınadıklarını belirttiler.

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