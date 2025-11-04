YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

İYİ Parti İl Başkanı Mehmet Can Kılınç ve Pazaryeri İlçe Başkanı Ender Metin Pazaryerispor’un Gülümbespor ile oynadığı hazırlık maçını izledi.

Pazaryerispor’a verdiği destek ve her fırsatta Pazayer’li sporculara sahip çıkması ile bilenen İYİ Parti Pazaryeri İlçe Başkanı Ender Metin yeni sezon öncesi takımı oynan hazırlık maçında da yalnız bırakmadı.

Pazaryeri İlçe stadında oynanan karşılaşmayı İl Başkanı Mehmet Can Kılınç ile birlikte izleyen Başkan Metin maçın ardından futbolculara baklava kram ederek yeni sezon öncesi moral verdi.

Başkan Metin karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, ”İyi Parti ailesi olarak; Pazaryerispora 2025 - 2026 sezonunda başarılar dileriz. Gülümbesporla oynanan hazırlık maçında oynanan güzel oyun için takımın oluşumunda kulüp başkanı Zekiye Tekin, Onursal Başkan Ercan Bayrak ve Pazaryerispor yönetimini, hocalarımız Osman Bayram, Metin Uğurlu, İsmailDduvan, İlker Kalemci, Umut Coşar'ı , Pazaryeri alt yaş grubu genç oyuncularımıza da futbol hayatlarında başarılar dilerim. Sevdamız Pazaryeri” dedi.