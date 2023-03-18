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İYİ Parti insan olmanın gereğini yapıyor

Partisinin Kültür Sanat Politikaları Başkanlığı'nın düzenlediği kahvaltıda depremzede aileler ve çocuklarıyla bir araya gelen İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Coşkun Yıldırım, "Biz sadece partimizin isminin değil gerçek kamil insan olmanın da gereğini yerine getiriyoruz" dedi.

Haber Giriş: 18 Mart 2023 Cumartesi - 14:45
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İYİ Parti insan olmanın gereğini yapıyor

İYİ Parti insan olmanın gereğini yapıyor
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Miniatürk'teki etkinlikte depremzede ailelerle birlikte kahvaltı eden Başkan Coşkun Yıldırım, etkinliği düzenlemekteki amaçlarının çocukların felaketin travmasını atlatmalarına bir nebze katkıda bulunmak olduğunu söyledi. Siyasi amaçla değil, insani amaçlarla bu çalışmaları yaptıklarının altını çizen Başkan Coşkun Yıldırım, ilk anda deprem bölgelerine İYİ Parti İl Başkanlığı olarak 64 TIR dolusu yardım gönderdiklerini belirtti.

Kahvaltının ardından depremzede çocuklara çeşitli oyuncaklar hediye eden Başkan Coşkun Yıldırım, daha sonra onların Miniatürk Müzesi gezilerine de eşlik etti.

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