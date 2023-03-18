İYİ Parti insan olmanın gereğini yapıyor

Miniatürk'teki etkinlikte depremzede ailelerle birlikte kahvaltı eden Başkan Coşkun Yıldırım, etkinliği düzenlemekteki amaçlarının çocukların felaketin travmasını atlatmalarına bir nebze katkıda bulunmak olduğunu söyledi. Siyasi amaçla değil, insani amaçlarla bu çalışmaları yaptıklarının altını çizen Başkan Coşkun Yıldırım, ilk anda deprem bölgelerine İYİ Parti İl Başkanlığı olarak 64 TIR dolusu yardım gönderdiklerini belirtti.

Kahvaltının ardından depremzede çocuklara çeşitli oyuncaklar hediye eden Başkan Coşkun Yıldırım, daha sonra onların Miniatürk Müzesi gezilerine de eşlik etti.