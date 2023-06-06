İYİ Parti İstanbul Başkan Yardımcısı Edip Çamlıgüney hayatını kaybetti

İYİ Parti' STK'lardan sorumlu İstanbul İl Başkan Yardımcısı Edip Çamlıgüney, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

İYİ Parti İstanbul Başkan Yardımcısı Edip Çamlıgüney hayatını kaybetti

Çamlıgüney, bugün Karacaahmet Şakirin Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

LÜTFÜ TÜRKKAN DUYURDU
İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Çamlıgüney'in ölümüne ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kabataşlı kardeşim, İstanbul İl Başkan Yardımcımız Edip Çamlıgüney’i kaybettik. Kardeşime Allah’tan rahmet, ailesine, dostlarına camiamıza sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti İstanbul'dan yapılan açıklamada, "İstanbul STK İlişkileri Başkanımız Sayın Edip Çamlıgüney'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhumun cenazesi Salı günü (Bugün) ikindi namazına müteakiben Karaca Ahmet Şakirin Camii'nden kaldırılacaktır. Kıymetli Başkanımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır diliyoruz." ifadeleri kullandı.

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