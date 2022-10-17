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  • Durmuş Yılmaz: Egemenliğimizin simgesi TL, iktidarın yanlış politikaları ile bilerek ve isteyerek itibarsızlaştırılıyor

Durmuş Yılmaz: Egemenliğimizin simgesi TL, iktidarın yanlış politikaları ile bilerek ve isteyerek itibarsızlaştırılıyor

Merkez Bankası'nın eski başkanı ve İYİ Parti İstanbul Milletvekili Durmuş Yılmaz, Türk lirasının bilerek itibarsızlaştırıldığını söyledi.

Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi - 11:25
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İYİ Parti İstanbul Milletvekili Durmuş Yılmaz: Egemenliğimizin simgesi TL, iktidarın yanlış politikaları ile bilerek ve isteyerek itibarsızlaştırılıyor

Durmuş Yılmaz: Egemenliğimizin simgesi TL, iktidarın yanlış politikaları ile bilerek ve isteyerek itibarsızlaştırılıyor
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200 liralık banknotun ilk çıktığı 2009 yılındaki değeri ile dolar karşısındaki şimdiki değeri gündeme gelmeye devam ediyor.

Twitter’da bir kullanıcı, “İlk 1 Ocak 2009 tarihinde Durmuş Yılmaz imzası ile çıkan 200 TL’nin değeri 131 dolardı, şimdi 10.07 dolar. Durmuş Yılmaz bu konuda ne düşünüyor?” paylaşımı yaptı. Yılmaz da paylaşımı alıntılayarak, “Egemenliğimizin simgesi TL, iktidarın yanlış politikaları ile isteyerek, bilerek, tammüden itibarsızlaştırılıyor.” yanıtını verdi.

2009 yılında 1,6 lira, 1 dolara tekabül ederken günümüzde ise 18,6 lira 1 dolara tekabül ediyor.

2006-2011 yılları arasında Merkez Bankası başkanlığı yapan Durmuş Yılmaz, 2018 yılından bu yana İYİ Parti İstanbul Milletvekili.



yenicaggazetesi.com.tr

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Tekin Ertürk
17.10.2022 12:34
Bunlar, pahalılığı, enflasyonu Allah yapıyor, uzaya iki şeritli otoyol yapacağız diyenlere inanan insanlara anlatılamaz.. Ne de olsa Allah'ın bütün vasıflarını üzerinde toplayan reyiz var.  
 
İstedikleri padişahlık
17.10.2022 11:45
Paramızı bilerek isteyerek pul yapıyorlar öncelikle Türkiye Cumhuriyeti' ni yıkmak istiyorlar ,Atatürk için takiye yapıyorlar üst tabaka akp yöneticileri Atatürk'den hiç hoşlanmaz  
 
Yanlış politika yok
17.10.2022 11:42
Bilerek isteyerek orta gelirli ve fakir tabaka yoksullaştırılarak kendilerine bağımlı kul yapılmaya çalışılıyor ...  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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