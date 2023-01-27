İYİ Parti İsveç temsilciliği, Kur’an-ı kerim yakan Rasmus Paludan hakkında suç duyurusu

ANKA'nın haberine göre; İYİ Parti Türk Dünyası ve Yurt Dışı Türkler Başkanı Rıdvan Uz, Türkiye’nin İsveç Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim yakan aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan hakkında suç duyurusunda bulunduklarını duyurdu. Uz, sosyal medya hesabından bugün yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“21 Ocak 2023 tarihinde ırkçı ve İslam karşıtı söylemleri ile bilinen Rasmus Paludan’ın Stockholm Türkiye Büyükelçiliği yakınlarında kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’i yakma girişimine karşı İsveç İYİ Parti Temsilciliği olarak suç duyurusunda bulunduk.”