İYİ Parti İzmir İl Başkanı Ülkü Doğan, Zafer Partisi'ni ziyaret etti

İYİ Parti İzmir İl Başkanı Ülkü Doğan, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın tutuklanması nedeniyle Zafer Partisi İzmir İl Başkanı Naşit Birgüvi’ye "'geçmiş olsun'" ziyaretinde bulundu.

İYİ Parti İzmir İl Başkanı Ülkü Doğan, Zafer Partisi İzmir İl Başkanı Naşit Birgüvi’ye "'geçmiş olsun'" ziyaretinde bulundu. Ülkü Doğan, ziyarette yaptığı konuşmada şunları söyledi:

''Bu günler elbet geçecek. Son günlerde giderek hız kazandığı artık görülür bir şekilde eylem yaşıyoruz. Biz bu filmi daha önce izlemiştik. İktidar muhalifleri susturmak kendisine karşı gelenleri susturmak amacıyla aperatif olarak kullanılıyor. Ergenekon ve balyoz adı altında bu ülkenin vatansever askerlerini, gazetecileri cezaevine gönderdiler. Silah bırakılacak, açılım süreci adı altında barış güvercinleri uçurulacak derken, biz PKK’nın Diyarbakır'ın altını mühimmat deposu haline getirildiğini gördük. Hükümetin terörle mücadelede zafiyet uğrattığını gördük. Yine aynı şeyleri yaşıyoruz. Bu ülkenin milliyetçilerini bertaraf etmek amacıyla bu senaryoyu izliyoruz. Her şey Bahçeli'nin Öcalan çağrısı ile başlamıştı.

Biz bunu Ümit Özdağ ya da Zafer Partisi özelinde değil, gözdağı verme meselesi olarak görüyoruz. Adalet bu ülkede iktidarın sopası olarak kullanılıyor. "Silivri soğuktur" diye bir cümle girdi aramıza. Bununla mücadele etmek vatanseverlerin, milliyetçilerin, cumhuriyetçilerin, demokratların ve ülkesini seven herkesin görevi. Genel Başkanımız, ilk gün adliye koridorlarında bu hukuksuzluğa, adaletsizliğe karşı İyi Parti'nin ve kendisinin duruşunu da net bir şekilde gösterdi. Nerede bir adaletsizlik, nerede bir hukuksuzluk varsa biz bunun karşısındayız ve karşısında olmaya devam edeceğiz. Bu bir memleket meselesi. Sayın Özdağ, ülkesini seven insanların desteğini hissediyordur. Umuyorum inşallah hayırlı haberlerini almış oluruz."

"Demokrasinin bütünlüğünü korumak hepimizin görevi"

Zafer Partisi İzmir İl Başkanı Naşit Birgüvi ise şunları kaydetti:

''O kadar hukuksuzluk diz boyu oldu ki, yargı sopasını siyasetçilere göstererek, korkutmaya çalışıyorlar. Bugün bizim kapımızı çalan sizin de kapınızı çalar. Bizim birlik olmamız lazım. Son günlerde milletvekili transferleri ile partinin içini boşaltmaya çalışıyorlar. Biz "demokrasiyi yaşatalım, Cumhuriyet'in değerlerini var edelim" derken ortada demokrasiyi bırakmıyorlar. Biz farklı görüşlerde farklı partilerdeyiz ama demokrasiyi koruma adına bir ve bütün olalım. Demokrasinin bütünlüğünü korumak hepimizin görevi.

"Vatanını sevenlere gözdağı veriyorlar"

Neden şimdi sorun oldu. Döndüler dolaştılar Ümit Özdağ'ın 5 sene önce daha siyasi parti ortada yokken attığı bir tweeti sebep gösterip "halkı kin ve düşmanlığa teşvik etmekten" tutukluluğuna karar verdiler. Kadın katillerine, Anayasa'yı değiştirmek isteyenler var onlara bir şey yok. Vatanını sevenlere gözdağı veriyorlar. Onlar önce aynaya baksınlar, kendilerine dava açsınlar. On binlerce kişinin canını alanlar terörist değil, Özdağ mı terörist? Bahçeli ile başlayan süreç. "Önce gelsin Umut Hakkı verelim Meclis'te konuşsun" dediler. Süreci yürütmeye başladılar. O sürece kim karşı geliyorsa yaptırım uygulamaya başladılar. Bu yaptırımın en büyük mağduru Ümit Özdağ'dır."

Türk bayrakları ile alanda olcaklarını ifade eden Naşit Birgüvi, "'Karaman'da başlayan ikincisi Antalya'da olan mitinglere başlamıştık ki bu sopayı gösterme gereği hissettiler. Bu mitingler devam edecek. Pazar günü bu mitingin 3. ayağını İzmir'de devam ettireceğiz. Üstüne basa basa söylüyorum. Biz mitingte parti bayraklarıyla değil, Türk bayrakları ile alanda olacağız. Bu bir birlik, memleket meselesi. Bileğimizi sağlam tutalım ki bileğimizi kimse bükemesin" diye konuştu.

İYİ Parti İzmir İl Başkanı Ülkü Doğan, Zafer Partisi'nin Bornova'da pazar günü yapacağı mitinge destek vereceklerini bildirdi.