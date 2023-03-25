İYİ Parti, John Wick 4 öncesinde reklam verdi 'Kötüler, zalimler elbet bir gün hesap verirler'

İYİ Parti, daha önce Star Wars filminin gösteriminden önce reklam vermiş ve şimdi de John Wick 4 öncesinde reklamını yaptı. Reklamda, "Kötüler, zalimler elbet bir gün hesap verirler" ifadesiyle hayranları selamlayan İYİ Parti, sonunda 14 Mayıs seçimlerine gönderme yaparak partinin lideri Meral Akşener'in fotoğrafını da kullandı.

İYİ Parti'nin sinema salonlarında reklam yapması ve dünya çapında ünlü bir filmle ilişkilendirilmesi, siyasi bir partinin hayran kitlesiyle bağlantı kurmasının yeni bir örneği olarak görülüyor. Aynı zamanda, bir siyasi partinin popüler bir filmle ilişkilendirilmesinin, bu filmin hayranları üzerinde olumlu bir etki yaratıp yaratmayacağı da bilinmiyor.

İYİ Parti'nin reklamı, filmin açılış hafta sonunda en çok konuşulan konulardan biri olurken, hayranlar arasında farklı görüşler dile getiriliyor. Kimileri, reklamın etkili ve anlamlı olduğunu düşünürken, bazıları ise siyasi mesajların sinema salonlarından uzak tutulması gerektiğini savunuyor.

Ancak, reklamın tartışmalara neden olmasıyla birlikte, İYİ Parti'nin sinema salonlarında reklam vermenin siyasi partilerin kitlesel medya aracılığıyla geniş kitlelere ulaşmasının yeni bir yolu olabileceği de öne sürülüyor.