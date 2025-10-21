YENİÇAĞ - Balıkesir / Özel Kelkit

İYİ Parti Karesi İlçe Başkanı Cahit Can Tekin, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü vesilesiyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Demokrasinin temel taşlarından biri olan basının önemine vurgu yapan İYİ Parti Karesi İlçe Başkanı Cahit Can Tekin, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kamuoyunu doğru, tarafsız ve ilkeli haberlerle bilgilendirme gibi kutsal bir misyon üstlenen gazetecilik, toplumsal gelişimin ve şeffaflığın en büyük güvencesidir. Halkımızın sesi olan, bilgiye erişim hakkını büyük bir özveriyle yerine getiren tüm basın mensuplarımızın çabaları, her türlü takdirin üzerindedir.

Özellikle yerel basınımız, şehrimizin ve bölgemizin sorunlarını, güzelliklerini ve gelişmelerini kamuoyunun gündemine taşıyarak Karesi'nin nabzını tutmaktadır. Ancak bu onurlu mesleği icra ederken karşılaştıkları zorluklar, ne yazık ki son dönemde artarak devam etmektedir. Çalışma şartlarının iyileştirilmesi, ekonomik sıkıntılarının giderilmesi ve en önemlisi basın özgürlüğünün tam anlamıyla tesis edilmesi, demokratik standartları yüksek bir ülke olmanın olmazsa olmazıdır. İYİ Parti olarak, basınımızın üzerindeki her türlü baskının karşısında durduğumuzu ve özgür habercilik mücadelesinde daima yanlarında olduğumuzu bir kez daha belirtmek isteriz.

Bu duygularla; meslek etiğinden ödün vermeden, zorlu koşullara rağmen görevlerini fedakarca yerine getiren tüm değerli basın emekçilerimizin 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü’nü kutluyorum. Ebediyete intikal etmiş tüm basın şehitlerimizi rahmet ve saygıyla anıyorum. Meslek hayatlarında başarı, sağlık ve özgür bir çalışma ortamı diliyorum."