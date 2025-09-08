İYİ Parti Karesi İlçe Başkanı Cahit Can Tekin’den 6 Eylül kutlama mesajı

Özel KELKİT - BALIKESİR / YENİÇAĞ

Başkan Tekin mesajında; "Bugün, Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünü büyük bir coşku ve gururla kutluyoruz. Bundan tam 103 yıl önce, 6 Eylül 1922’ de, kahraman ecdadımız canları pahasına mücadele ederek bu topraklara özgürlüğü getirdi.

Bu kutlu gün, sadece bir zaferin yıl dönümü değil, aynı zamanda milli iradenin, azmin ve bağımsızlık aşkının da simgesidir. Balıkesir halkı, Milli Mücadele'nin en önemli duraklarından biri olmuş, vatan topraklarını savunmak için tek yürek olmuştur.

Şairin dediği gibi, "Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır." Bizler de, bu vatanı bize emanet eden şehitlerimizin ve gazilerimizin mirasına sahip çıkmaya devam edeceğiz.

Bu anlamlı günde, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum.

Balıkesir'in kurtuluş günü kutlu olsun!" dedi.