İYİ Parti Karesi İlçe Başkanı Cahit Can Tekin'den Karaoğlan Mahallesi Muhtarı Mesut Kobak'a ziyaret

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İYİ Parti Karesi İlçe Başkanı Cahit Can Tekin'den Karaoğlan Mahallesi Muhtarı Mesut Kobak'a ziyaret

İYİ Parti Karesi İlçe Başkanı Cahit Can Tekin ve ilçe yönetim kurulu üyeleri, Karaoğlan Mahallesi’nin yeni seçilen Muhtarı Mesut Kobak'ı makamında ziyaret etti.

ÖZEL KELKİT - BALIKESİR / YENİÇAĞ

Ziyarette yeni seçilen muhtara hayırlısı olsun dileklerini ileten İYİ Parti Heyeti mahalle sorunları ve çözüm önerileri üzerine karşılıklı görüş alışverişi gerçekleştirdi.

Başkan Tekin, ziyarette yaptığı açıklamada, "Muhtarlarımız, mahallelerimizin kılcal damarlarıdır. Vatandaşlarımızın sorunlarını ilk elden dinleyen ve çözüm yolları arayan değerli muhtarlarımızla bir araya gelmekten her zaman mutluluk duyuyoruz. Karaoğlan Mahallesi Muhtarımız Sayın Mesut Kobak ile de mahallemizin güncel sorunları ve yapılabilecek çalışmalar hakkında verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyoruz. İYİ Parti olarak, her zaman halkımızın yanında olmaya ve sorunlarına çözüm üretmeye devam edeceğiz" dedi.
Muhtar Kobak ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Nazik ziyaretlerinden dolayı İYİ Parti Karesi İlçe Başkanı Sayın Cahit Can Tekin'e ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.
Ziyaret, karşılıklı iyi dilek temennileri ve fotoğraf çekimi ile sona erdi.

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