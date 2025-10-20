YENİÇAĞ - Balıkesir / Özel Kelkit

İYİ Parti Karesi İlçe Başkanı Cahit Can Tekin’den 19 Ekim Muhtarlar Günü basın açıklamasında bulundu.

Açıklama şu şekilde;

İYİ Parti Karesi İlçe Başkanlığı olarak, demokrasimizin en temel taşını oluşturan, yerel yönetimlerin ilk halkası ve vatandaşın devlete açılan kapısı olan kıymetli muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü en içten dileklerimizle kutluyoruz.

Mahallelerimizin ve köylerimizin dertlerine derman olmak için büyük bir özveriyle çalışan, 24 saat esasına göre görev yapan muhtarlarımız; bizlerin sesi, gören gözü ve uzanan eli konumundadır. Onlar, hemşehrilerimizin talep ve şikayetlerini bizzat dinleyerek, yerel yönetimler ile merkezi idare arasındaki koordinasyonu sağlayan, fedakâr kamu görevlileridir.

İYİ Parti olarak bizler, muhtarlık müessesesinin güçlendirilmesinin, yerel demokrasinin ve hizmet kalitesinin artırılması için hayati önem taşıdığına inanıyoruz. Muhtarlarımızın mali ve sosyal haklarının iyileştirilmesi, bütçelerinin güçlendirilmesi ve yetki alanlarının netleştirilmesi konusundaki taleplerinin her zaman takipçisi olacağız.

Bu özel günde, Karesi'deki tüm mahallelerimizde gece gündüz demeden çalışan, vatandaşlarımızın güvenini kazanmış, hizmet aşkıyla dolu tüm muhtar kardeşlerimize şükranlarımızı sunuyoruz.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de işaret ettiği gibi, "İdarenin her kademesinde olduğu gibi, muhtarlık müessesesi de millet iradesinin tecelligahıdır."

Bu duygu ve düşüncelerle, görevi başında şehit olan muhtarlarımızı rahmetle anıyor, tüm muhtarlarımıza sağlıklı, huzurlu ve başarılı görev yılları diliyorum.