İYİ Parti Karesi İlçe Başkanlığı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve vatan uğruna canlarını feda eden tüm silah arkadaşlarını anmak üzere, Genel Merkez talimatları doğrultusunda anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi.

Vatandaşların yoğun katılımıyla düzenlenen programda ilk olarak Mevlid-i Şerif okutuldu, ardından geleneksel lokma hayrı yapıldı. Etkinlik, Atatürk ve silah arkadaşlarının ruhlarına minnet ve rahmet dilekleriyle düzenlendi.

İlçe Başkanlığı tarafından organize edilen anma etkinliğine İYİ Parti Balıkesir İl Başkanı Hasan Fehmi Yörük, İYİ Parti Karesi İlçe Başkanı Cahit Can Tekin, Karesi ve Altıeylül İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri katıldılar.

Programda konuşan İYİ Parti Balıkesir İl Başkanı Hasan Fehmi Yörük, Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu'nun talimatıyla bu anlamlı etkinliği düzenlediklerini belirterek şunları söyledi:

"Genel Başkanımız Sayın Müsavat Dervişoğlu'nun talimatlarıyla Ulu Önderimiz, Cumhuriyetimizin Banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının ruhları için mevlid programımızı gerçekleştirdik. Akabinde lokma hayrımızla vatandaşlarımızla buluştuk. Mustafa Kemal Atatürk kalplerimizde yaşayacaktır. İYİ Parti olarak Atamızın izindeyiz."

Etkinlik sonrası bir açıklama yapan İYİ Parti Karesi İlçe Başkanı Cahit Can Tekin ise duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin yıldönümünde ve her daim rahmetle, şükranla anıyoruz. Onun ve kahraman silah arkadaşlarının bu vatan için yaptıklarını hiçbir zaman unutmayacağız. Düzenlediğimiz bu Mevlid-i Şerif ve lokma hayrıyla, onların aziz hatıralarına olan bağlılığımızı ve minnet borcumuzu bir kez daha ifade etmek istedik. Katılımlarıyla bize güç veren tüm Karesili hemşehrilerimize şükranlarımızı sunuyorum.” Dedi…

Anma programı, İYİ Parti'nin Atatürk'ün mirasına olan bağlılığını bir kez daha gösteren anlamlı bir buluşma olarak sona erdi.